Терапевт заявил о проблемах с равновесием у переболевших COVID

08 февраля 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Терапевт Водовозов предупредил о мозговом тумане после коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 У переболевших коронавирусом наблюдается нарушение равновесия и мозговой туман. Об этом URA.RU сообщил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. «Мы точно знаем, что существует мозговой туман. Это явление, которое напрямую связано с поражением головного мозга при коронавирусе. Причем оно разное. Мы получаем проблемы с равновесием, фотофобии развиваются, когда человек не может смотреть на свет, или ему кажется, что в комнате внезапно стало темно, хотя уровень освещения не изменился. И со слухом проблемы. Главное, что они долгосрочные, и мы не знаем, как таких людей реабилитировать», — сказал Алексей Водовозов. По его словам, слух и равновесие соседствуют. «Они находятся во внутреннем ухе. С одной стороны — слуховые рецепторы, а с другой — полукружные канальца, отвечающие за равновесие. Дальше вся информация обрабатывается в головном мозгу, и если он поврежден, повреждены любые участки этого анализатора, то мы неизбежно страдаем», — отметил специалист. Врач-терапевт Андрей Звонков отметил, что нарушение координации чаще всего связано с сосудами или интоксикацией. «Мало вероятно, что вирусная инфекция может к этому привести, а присоединившаяся бактериальная инфекция вполне. Это различные стрептококки, стафилококки, они могут вызывать интоксикацию. Сосуды в данном случае — это проблема неинфекционного происхождения. Малый прием жидкости и повышение температуры может вызвать сгущение крови, и мозговую симптоматику. Это уже, как результат», — объяснил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У переболевших коронавирусом наблюдается нарушение равновесия и мозговой туман. Об этом URA.RU сообщил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. «Мы точно знаем, что существует мозговой туман. Это явление, которое напрямую связано с поражением головного мозга при коронавирусе. Причем оно разное. Мы получаем проблемы с равновесием, фотофобии развиваются, когда человек не может смотреть на свет, или ему кажется, что в комнате внезапно стало темно, хотя уровень освещения не изменился. И со слухом проблемы. Главное, что они долгосрочные, и мы не знаем, как таких людей реабилитировать», — сказал Алексей Водовозов. По его словам, слух и равновесие соседствуют. «Они находятся во внутреннем ухе. С одной стороны — слуховые рецепторы, а с другой — полукружные канальца, отвечающие за равновесие. Дальше вся информация обрабатывается в головном мозгу, и если он поврежден, повреждены любые участки этого анализатора, то мы неизбежно страдаем», — отметил специалист. Врач-терапевт Андрей Звонков отметил, что нарушение координации чаще всего связано с сосудами или интоксикацией. «Мало вероятно, что вирусная инфекция может к этому привести, а присоединившаяся бактериальная инфекция вполне. Это различные стрептококки, стафилококки, они могут вызывать интоксикацию. Сосуды в данном случае — это проблема неинфекционного происхождения. Малый прием жидкости и повышение температуры может вызвать сгущение крови, и мозговую симптоматику. Это уже, как результат», — объяснил собеседник агентства.