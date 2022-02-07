Правительство РФ одобрило налоговый закон для недр ХМАО и ЯНАО

07 февраля 2022 в 19:38 Размер текста - 17 +

Благодаря законопроекту в бюджет может поступить 84 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Законопроект по расширению применения налога на дополнительный доход для нефтегазовой отрасли на 27 территорий ЯНАО, ХМАО и Республики Коми одобрило правительство РФ. Об этом сообщила замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева. «Да, действительно, на законопроект получено положительное заключение правительства при условии внесения нескольких замечаний юридико-технического характера, не имеющих существенного значения для содержания документа. Законопроект пока не внесен в Государственную думу» — передает ТАСС слова Ануфриева. Также она сообщила, что есть вероятность того, что законопроект внесут в Госдуму уже на следующей неделе. Однако для начала он должен пройти «согласование экспертного совета фракции», уточнила Ануфриева. Отмечается, что благодаря этому законопроекту в федеральный бюджет может поступить 84 миллиарда рублей в 2023—2027 годах. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Законопроект по расширению применения налога на дополнительный доход для нефтегазовой отрасли на 27 территорий ЯНАО, ХМАО и Республики Коми одобрило правительство РФ. Об этом сообщила замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева. «Да, действительно, на законопроект получено положительное заключение правительства при условии внесения нескольких замечаний юридико-технического характера, не имеющих существенного значения для содержания документа. Законопроект пока не внесен в Государственную думу» — передает ТАСС слова Ануфриева. Также она сообщила, что есть вероятность того, что законопроект внесут в Госдуму уже на следующей неделе. Однако для начала он должен пройти «согласование экспертного совета фракции», уточнила Ануфриева. Отмечается, что благодаря этому законопроекту в федеральный бюджет может поступить 84 миллиарда рублей в 2023—2027 годах.