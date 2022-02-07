Правительство РФ одобрило налоговый закон для недр ХМАО и ЯНАО

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Заседание городской думы. Курган, заседание городской думы, депутат думы, бумаги к совещанию, бумаги к заседанию, депутат городской думы
Благодаря законопроекту в бюджет может поступить 84 млрд рублей Фото:

Законопроект по расширению применения налога на дополнительный доход для нефтегазовой отрасли на 27 территорий ЯНАО, ХМАО и Республики Коми одобрило правительство РФ. Об этом сообщила замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева.

«Да, действительно, на законопроект получено положительное заключение правительства при условии внесения нескольких замечаний юридико-технического характера, не имеющих существенного значения для содержания документа. Законопроект пока не внесен в Государственную думу» — передает ТАСС слова Ануфриева.

Также она сообщила, что есть вероятность того, что законопроект внесут в Госдуму уже на следующей неделе. Однако для начала он должен пройти «согласование экспертного совета фракции», уточнила Ануфриева. Отмечается, что благодаря этому законопроекту в федеральный бюджет может поступить 84 миллиарда рублей в 2023—2027 годах.

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Законопроект по расширению применения налога на дополнительный доход для нефтегазовой отрасли на 27 территорий ЯНАО, ХМАО и Республики Коми одобрило правительство РФ. Об этом сообщила замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева. «Да, действительно, на законопроект получено положительное заключение правительства при условии внесения нескольких замечаний юридико-технического характера, не имеющих существенного значения для содержания документа. Законопроект пока не внесен в Государственную думу» — передает ТАСС слова Ануфриева. Также она сообщила, что есть вероятность того, что законопроект внесут в Госдуму уже на следующей неделе. Однако для начала он должен пройти «согласование экспертного совета фракции», уточнила Ануфриева. Отмечается, что благодаря этому законопроекту в федеральный бюджет может поступить 84 миллиарда рублей в 2023—2027 годах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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