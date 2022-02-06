06 февраля 2022
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Пермякам запретили митинговать против повышения цен в транспорте

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, автобусная остановка, автобус, пассажиры
Акцию протестов из-за цены на проезд планировали провести 20 февраля Фото:

Власти Пермского края 7 февраля отказали жителям в проведении митинга против повышения цен на поездки в общественном транспорте. Письмо с отказом в проведении митинга опубликовала одна из организаторов митинга Людмила Елтышева на своей странице в социальных сетях.

«В прошедшую пятницу мне позвонили из приемной губернатора и сообщили, что заявка на митинг одобрена и на 30 января (на прошлую акцию), и на 20 февраля. Но когда я приехала забрать это разрешение, оказалось, что это и не разрешение вовсе, а отказ. В проведении публичного мероприятия нам отказали!» — написала Елтышева на своей странице в Facebook.

В документе говорится, что отказ в проведении митинга связан с напряженной санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе. Власти предлагают активистам рассмотреть возможность иных форм проявления активной гражданской позиции.

Ранее к активисткам Людмиле Елтышевой и Оксане Асауленко заявились сотрудники полиции. Женщинам выдали предупреждения о недопустимости действий, за которыми могут последовать различного рода правонарушения.

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Власти Пермского края 7 февраля отказали жителям в проведении митинга против повышения цен на поездки в общественном транспорте. Письмо с отказом в проведении митинга опубликовала одна из организаторов митинга Людмила Елтышева на своей странице в социальных сетях. «В прошедшую пятницу мне позвонили из приемной губернатора и сообщили, что заявка на митинг одобрена и на 30 января (на прошлую акцию), и на 20 февраля. Но когда я приехала забрать это разрешение, оказалось, что это и не разрешение вовсе, а отказ. В проведении публичного мероприятия нам отказали!» — написала Елтышева на своей странице в Facebook. В документе говорится, что отказ в проведении митинга связан с напряженной санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе. Власти предлагают активистам рассмотреть возможность иных форм проявления активной гражданской позиции. Ранее к активисткам Людмиле Елтышевой и Оксане Асауленко заявились сотрудники полиции. Женщинам выдали предупреждения о недопустимости действий, за которыми могут последовать различного рода правонарушения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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