Пермякам запретили митинговать против повышения цен в транспорте

Акцию протестов из-за цены на проезд планировали провести 20 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Пермского края 7 февраля отказали жителям в проведении митинга против повышения цен на поездки в общественном транспорте. Письмо с отказом в проведении митинга опубликовала одна из организаторов митинга Людмила Елтышева на своей странице в социальных сетях.

«В прошедшую пятницу мне позвонили из приемной губернатора и сообщили, что заявка на митинг одобрена и на 30 января (на прошлую акцию), и на 20 февраля. Но когда я приехала забрать это разрешение, оказалось, что это и не разрешение вовсе, а отказ. В проведении публичного мероприятия нам отказали!» — написала Елтышева на своей странице в Facebook.

В документе говорится, что отказ в проведении митинга связан с напряженной санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе. Власти предлагают активистам рассмотреть возможность иных форм проявления активной гражданской позиции.

Ранее к активисткам Людмиле Елтышевой и Оксане Асауленко заявились сотрудники полиции. Женщинам выдали предупреждения о недопустимости действий, за которыми могут последовать различного рода правонарушения.