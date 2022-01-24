В Перми к организаторам протестной акции пришли силовики

Полиция вручила активисткам уведомления о недопустимости несогласованной акции Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Полиция пришла к пермским активисткам Людмиле Елтышевой и Оксане Асауленко, которые пытались организовать в городе митинг против повышения цен на проезд в общественном транспорте. Согласование акции власти затянули, чтобы не выдать разрешение, считает Елтышева.

«Искали меня, чтобы вручить официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений. Искали, и нашли: приходили ко мне домой, напугали моих детей и соседей, даже не поленились приехать в школу, где учится мой ребенок», — пишет активистка в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Елтышевой, в администрации губернатора Прикамья тянут с выдачей ответа, чтобы активисты не успели подать заявление в мэрию. «Говорят, что некому подписать. Но для меня очевидно, что время тянется нарочно», — добавила она.

Митинг против транспортной реформы в Перми планировали провести 30 января. Из-за коронавирусных ограничений, согласовывать акцию теперь надо не только в мэрии, но и в краевой администрации, а также в Роспотребнадзоре. После подачи активистами уведомления об акции в Общественной палате Пермского края инициировали проведение круглого стола, посвященного проблеме. Несмотря на опасения и несогласие с составом участников заседания, которое состоится 26 января, Елтышева и Асауленко намерены посетить его.

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