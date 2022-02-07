ТАСС: Украина попросила США заняться обороной Харькова

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Противоракетные комплексы США позволят отслеживать обстановку на существенной части территории России Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Киев попросил Вашингтон разместить под Харьковом несколько дивизионов американских противоракетных комплексов THAAD. Об этом сообщает дипломатический источник. Радиолокационная станция, которая входит в состав THAAD, позволит Украине и НАТО «смотреть» вглубь России на расстояние до тысячи километров.

«Украина обратилась к США с просьбой о размещении на украинской территории под Харьковом нескольких дивизионов подвижных пусковых противоракетных комплексов THAAD, включающих также соответствующие радиолокационные средства. Радиолокационная станция AN/TPY-2, входящая в состав комплекса THAAD, способна отслеживать воздушно-космическую обстановку над существенной частью российской территории», — цитирует слова источника ТАСС.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может «напасть на Украину» в ближайшее время. Однако он не исключил, что Москва пойдет по дипломатическому пути. До этого газета The Washington Post со ссылкой на разведку и данные чиновников сообщила, что Россия на 70% готова к началу войны с Украиной. Издание публиковало «карту» возможного наступления Москвы на Киев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала извращенцами тех, кто распускает слухи о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину.

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Киев попросил Вашингтон разместить под Харьковом несколько дивизионов американских противоракетных комплексов THAAD. Об этом сообщает дипломатический источник. Радиолокационная станция, которая входит в состав THAAD, позволит Украине и НАТО «смотреть» вглубь России на расстояние до тысячи километров. «Украина обратилась к США с просьбой о размещении на украинской территории под Харьковом нескольких дивизионов подвижных пусковых противоракетных комплексов THAAD, включающих также соответствующие радиолокационные средства. Радиолокационная станция AN/TPY-2, входящая в состав комплекса THAAD, способна отслеживать воздушно-космическую обстановку над существенной частью российской территории», — цитирует слова источника ТАСС. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может «напасть на Украину» в ближайшее время. Однако он не исключил, что Москва пойдет по дипломатическому пути. До этого газета The Washington Post со ссылкой на разведку и данные чиновников сообщила, что Россия на 70% готова к началу войны с Украиной. Издание публиковало «карту» возможного наступления Москвы на Киев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала извращенцами тех, кто распускает слухи о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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