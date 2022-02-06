Советник Байдена: РФ может вторгнуться на Украину в ближайшие дни

Россия может напасть на Украину в ближайшее время. С таким заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы находимся в окне возможностей. В любой день Россия может начать военные действия против Украины, или это может произойти через пару недель, или вместо этого Россия может выбрать дипломатический путь», — заявил Салливан в интервью на телепрограмме Fox News Sunday.
Салливан заявил, что Россия может начать аннексию Донбасса, кибератаки или вторжение на Украину. Москва может начать действовать уже в понедельник или через несколько недель, считает советник.
Россия на 70% готова к началу войны с Украиной, сообщило американское издание The Washington Post со ссылкой на разведку и данные чиновников. Об этом же заявило Reuters со ссылкой на источники в американском правительстве. Россия не планирует развязывать военный конфликт с Украиной, сообщает Nation News со ссылкой на слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Эта повестка навязана Западом, у которого своя выгода, считает он.
Россия может напасть на Украину в ближайшее время. С таким заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Мы находимся в окне возможностей. В любой день Россия может начать военные действия против Украины, или это может произойти через пару недель, или вместо этого Россия может выбрать дипломатический путь», — заявил Салливан в интервью на телепрограмме Fox News Sunday. Салливан заявил, что Россия может начать аннексию Донбасса, кибератаки или вторжение на Украину. Москва может начать действовать уже в понедельник или через несколько недель, считает советник. Россия на 70% готова к началу войны с Украиной, сообщило американское издание The Washington Post со ссылкой на разведку и данные чиновников. Об этом же заявило Reuters со ссылкой на источники в американском правительстве. Россия не планирует развязывать военный конфликт с Украиной, сообщает Nation News со ссылкой на слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Эта повестка навязана Западом, у которого своя выгода, считает он.