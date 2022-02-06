Советник Байдена: РФ может вторгнуться на Украину в ближайшие дни

06 февраля 2022 в 21:02 Размер текста - 17 +

Россия может напасть на Украину через несколько недель, считают в США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Россия может напасть на Украину в ближайшее время. С таким заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Мы находимся в окне возможностей. В любой день Россия может начать военные действия против Украины, или это может произойти через пару недель, или вместо этого Россия может выбрать дипломатический путь», — заявил Салливан в интервью на телепрограмме Fox News Sunday. Салливан заявил, что Россия может начать аннексию Донбасса, кибератаки или вторжение на Украину. Москва может начать действовать уже в понедельник или через несколько недель, считает советник. Россия на 70% готова к началу войны с Украиной, сообщило американское издание The Washington Post со ссылкой на разведку и данные чиновников. Об этом же заявило Reuters со ссылкой на источники в американском правительстве. Россия не планирует развязывать военный конфликт с Украиной, сообщает Nation News со ссылкой на слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Эта повестка навязана Западом, у которого своя выгода, считает он. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия может напасть на Украину в ближайшее время. С таким заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Мы находимся в окне возможностей. В любой день Россия может начать военные действия против Украины, или это может произойти через пару недель, или вместо этого Россия может выбрать дипломатический путь», — заявил Салливан в интервью на телепрограмме Fox News Sunday. Салливан заявил, что Россия может начать аннексию Донбасса, кибератаки или вторжение на Украину. Москва может начать действовать уже в понедельник или через несколько недель, считает советник. Россия на 70% готова к началу войны с Украиной, сообщило американское издание The Washington Post со ссылкой на разведку и данные чиновников. Об этом же заявило Reuters со ссылкой на источники в американском правительстве. Россия не планирует развязывать военный конфликт с Украиной, сообщает Nation News со ссылкой на слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Эта повестка навязана Западом, у которого своя выгода, считает он.