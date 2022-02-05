Захарова: слухи о нападении РФ на Украину придумывают извращенцы

Новости о подготовке «нападения России на Украину» Мария Захарова охарактеризовала как «шмарофон натовских желаний» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала извращенцами тех, кто пустил слухи о готовящемся «вторжении России на Украину». По мнению дипломата, таким образом Запад портит зимние Олимпийские игры в Пекине.

«Глобальный информационно-политический шмарафон натовских желаний. Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к разрушению придумали настоящие извращенцы, которые готовы на все», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.

Возмущение официального представителя МИД РФ вызвала акция, которую провели у памятника «Родина-Мать» в Киеве. Монумент ранее озарили цветами украинского флага. Акцию провели, как пишет Захарова, в знак «благодарности Украине против агрессивной среды, а также демонстрации общенационального единства и готовности украинцев к защите и отпору внешних врагов».

По словам дипломата, ранее Bloomberg и немецкое издание Bild явно намекнули на то, что внешним врагом Украины является Россия. Она также назвала фейком информацию о договоренности между Москвой и Пекином о «нападении на Киев». Кроме того, Захарова напомнила, что «истинное единство Украины» стало возможно только в советский период.

Ранее Bloomberg опубликовало новость о вторжении России на Украину в полночь с 4 на 5 февраля 2022 года. Позже агентство признало заметку ошибочной и удалило ее. В СМИ сообщили, что просто подготавливали заголовки для множества сценариев. До этого The Washington Post опубликовали «карту» вторжения России на Украину. По данным издания, Россия хочет инсценировать нападение на жителей Донбасса, а затем вторгнуться на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти сведения лживыми и заявил, что они провоцируют истерику вокруг Киева.

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