Байден пригрозил России уничтожением «Северного потока — 2»

Российский газопровод «Северный поток — 2» перестанет существовать, если РФ «вторгнется» на территорию Украины. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, которая транслировалась на YouTube.
«В случае вторжения России, если ее танки снова пересекут границу Украины, то „Северный поток — 2“ перестанет существовать. Мы положим ему конец», — заявил Джо Байден.
Российский газопровод «Северный поток — 2» перестанет существовать, если РФ «вторгнется» на территорию Украины. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, которая транслировалась на YouTube. «В случае вторжения России, если ее танки снова пересекут границу Украины, то „Северный поток — 2“ перестанет существовать. Мы положим ему конец», — заявил Джо Байден. Ранее сообщалось, что глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман назвала причину, по которой ФРГ отказывается запускать «Северный поток — 2». Джо Байден заявил, что США и Германия готовы продолжить переговоры с Россией о безопасности. Германия и Испания собираются создать конкурента «Северному потоку — 2», чтобы снизить зависимость от российского газа.