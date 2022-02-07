07 февраля 2022

Байден пригрозил России уничтожением «Северного потока — 2»

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Джо Байден, байден джо
«Северный поток — 2» уничтожат, если Россия вторгнется на Украину, заявил Джо Байден Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Российский газопровод «Северный поток — 2» перестанет существовать, если РФ «вторгнется» на территорию Украины. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, которая транслировалась на YouTube.

«В случае вторжения России, если ее танки снова пересекут границу Украины, то „Северный поток — 2“ перестанет существовать. Мы положим ему конец», — заявил Джо Байден.

Ранее сообщалось, что глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман назвала причину, по которой ФРГ отказывается запускать «Северный поток — 2». Джо Байден заявил, что США и Германия готовы продолжить переговоры с Россией о безопасности. Германия и Испания собираются создать конкурента «Северному потоку — 2», чтобы снизить зависимость от российского газа.

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Российский газопровод «Северный поток — 2» перестанет существовать, если РФ «вторгнется» на территорию Украины. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, которая транслировалась на YouTube. «В случае вторжения России, если ее танки снова пересекут границу Украины, то „Северный поток — 2“ перестанет существовать. Мы положим ему конец», — заявил Джо Байден. Ранее сообщалось, что глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман назвала причину, по которой ФРГ отказывается запускать «Северный поток — 2». Джо Байден заявил, что США и Германия готовы продолжить переговоры с Россией о безопасности. Германия и Испания собираются создать конкурента «Северному потоку — 2», чтобы снизить зависимость от российского газа.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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