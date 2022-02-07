07 февраля 2022

Байден: США и ФРГ готовы продолжать диалог по безопасности с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Джо Байден, байден джо
Джо Байден считает, что дипломатия разрешит ситуацию на границе РФ и Украины Фото:

США и Германия готовы продолжить переговоры с Россией по вопросам безопасности. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Мы очень ясно даем понять, что готовы продолжать добросовестно вести переговоры с Россией», — передает слова Джо Байдена ТАСС. Он подчеркнул, что дипломатия является наилучшим способом разрешения ситуации на границе России и Украины.

Также Байден заявил, что Запад готов оперативно ввести санкции против РФ, как только она «вторгнется» на Украину. «Сегодня канцлер и я обсудили нашу тесную координацию, разработку мощного пакета санкций, которые четко продемонстрируют решимость международного сообщества и повлекут быстрые и серьезные последствия в случае нарушения РФ суверенитета и территориальной целостности Украины», — добавил американский лидер.

Ранее URA.RU сообщалось, что представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон перестанет предпринимать меры по сдерживанию России, как только убедится в деэскалации конфликта на Украине. США отправят в Европу делегацию для подготовки антироссийских санкций на случай «вторжения» на Украину. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия работает над возвращением США и НАТО к выполнению обязательств в сфере безопасности, пишет RT.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США и Германия готовы продолжить переговоры с Россией по вопросам безопасности. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. «Мы очень ясно даем понять, что готовы продолжать добросовестно вести переговоры с Россией», — передает слова Джо Байдена ТАСС. Он подчеркнул, что дипломатия является наилучшим способом разрешения ситуации на границе России и Украины. Также Байден заявил, что Запад готов оперативно ввести санкции против РФ, как только она «вторгнется» на Украину. «Сегодня канцлер и я обсудили нашу тесную координацию, разработку мощного пакета санкций, которые четко продемонстрируют решимость международного сообщества и повлекут быстрые и серьезные последствия в случае нарушения РФ суверенитета и территориальной целостности Украины», — добавил американский лидер. Ранее URA.RU сообщалось, что представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон перестанет предпринимать меры по сдерживанию России, как только убедится в деэскалации конфликта на Украине. США отправят в Европу делегацию для подготовки антироссийских санкций на случай «вторжения» на Украину. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия работает над возвращением США и НАТО к выполнению обязательств в сфере безопасности, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...