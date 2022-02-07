Байден: США и ФРГ готовы продолжать диалог по безопасности с РФ

08 февраля 2022 в 03:06 Размер текста - 17 +

Джо Байден считает, что дипломатия разрешит ситуацию на границе РФ и Украины Фото: Evan Vucci AP/TASS США и Германия готовы продолжить переговоры с Россией по вопросам безопасности. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. «Мы очень ясно даем понять, что готовы продолжать добросовестно вести переговоры с Россией», — передает слова Джо Байдена ТАСС. Он подчеркнул, что дипломатия является наилучшим способом разрешения ситуации на границе России и Украины. Также Байден заявил, что Запад готов оперативно ввести санкции против РФ, как только она «вторгнется» на Украину. «Сегодня канцлер и я обсудили нашу тесную координацию, разработку мощного пакета санкций, которые четко продемонстрируют решимость международного сообщества и повлекут быстрые и серьезные последствия в случае нарушения РФ суверенитета и территориальной целостности Украины», — добавил американский лидер. Ранее URA.RU сообщалось, что представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон перестанет предпринимать меры по сдерживанию России, как только убедится в деэскалации конфликта на Украине. США отправят в Европу делегацию для подготовки антироссийских санкций на случай «вторжения» на Украину. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия работает над возвращением США и НАТО к выполнению обязательств в сфере безопасности, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США и Германия готовы продолжить переговоры с Россией по вопросам безопасности. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. «Мы очень ясно даем понять, что готовы продолжать добросовестно вести переговоры с Россией», — передает слова Джо Байдена ТАСС. Он подчеркнул, что дипломатия является наилучшим способом разрешения ситуации на границе России и Украины. Также Байден заявил, что Запад готов оперативно ввести санкции против РФ, как только она «вторгнется» на Украину. «Сегодня канцлер и я обсудили нашу тесную координацию, разработку мощного пакета санкций, которые четко продемонстрируют решимость международного сообщества и повлекут быстрые и серьезные последствия в случае нарушения РФ суверенитета и территориальной целостности Украины», — добавил американский лидер. Ранее URA.RU сообщалось, что представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон перестанет предпринимать меры по сдерживанию России, как только убедится в деэскалации конфликта на Украине. США отправят в Европу делегацию для подготовки антироссийских санкций на случай «вторжения» на Украину. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия работает над возвращением США и НАТО к выполнению обязательств в сфере безопасности, пишет RT.