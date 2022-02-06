В Европе собираются создать конкурента «Северному потоку-2»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
В Европе хотят снизить зависимость от российского газа Фото:
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«Северный поток — 2»

Члены НАТО Германия и Испания рассматривают возможность строительства газопровода между странами, который будет конкурировать с трубопроводом «Северный поток -2». Испанская газета La Vanguardia сообщила, что это поможет снизить зависимость от российского газа.

«Газопровод между Испанией и Германией снизит зависимость Центральной Европы от российского газа в ближайшие годы. Новое транспиренейское соединение для отправки алжирского газа и сжиженного газа в центр Европы, который смогут хранить и обрабатывать восемь заводов по регазификации, расположенных в Испании и Португалии», — передает La Vanguardia со ссылкой на источники в правительстве королевства.

«Северный поток — 2» тянется из России в Германию, его достроили в сентябре 2021. В конце прошлого года стало известно, что газопровод готов к работе, обе нитки заполнили газом. Но ФРГ временно приостановила сертификацию «Северного потока — 2», сообщает деловое издание «Взгляд». Глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что газопровод не хотят запускать из-за скопления российских войск на украинской границе. В Евросоюзе подготовили санкции против газопровода на случай вторжения РФ на Украину, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Члены НАТО Германия и Испания рассматривают возможность строительства газопровода между странами, который будет конкурировать с трубопроводом «Северный поток -2». Испанская газета La Vanguardia сообщила, что это поможет снизить зависимость от российского газа. «Газопровод между Испанией и Германией снизит зависимость Центральной Европы от российского газа в ближайшие годы. Новое транспиренейское соединение для отправки алжирского газа и сжиженного газа в центр Европы, который смогут хранить и обрабатывать восемь заводов по регазификации, расположенных в Испании и Португалии», — передает La Vanguardia со ссылкой на источники в правительстве королевства. «Северный поток — 2» тянется из России в Германию, его достроили в сентябре 2021. В конце прошлого года стало известно, что газопровод готов к работе, обе нитки заполнили газом. Но ФРГ временно приостановила сертификацию «Северного потока — 2», сообщает деловое издание «Взгляд». Глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что газопровод не хотят запускать из-за скопления российских войск на украинской границе. В Евросоюзе подготовили санкции против газопровода на случай вторжения РФ на Украину, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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