В Европе собираются создать конкурента «Северному потоку-2»

06 февраля 2022 в 16:09 Размер текста - 17 +

В Европе хотят снизить зависимость от российского газа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Члены НАТО Германия и Испания рассматривают возможность строительства газопровода между странами, который будет конкурировать с трубопроводом «Северный поток -2». Испанская газета La Vanguardia сообщила, что это поможет снизить зависимость от российского газа. «Газопровод между Испанией и Германией снизит зависимость Центральной Европы от российского газа в ближайшие годы. Новое транспиренейское соединение для отправки алжирского газа и сжиженного газа в центр Европы, который смогут хранить и обрабатывать восемь заводов по регазификации, расположенных в Испании и Португалии», — передает La Vanguardia со ссылкой на источники в правительстве королевства. «Северный поток — 2» тянется из России в Германию, его достроили в сентябре 2021. В конце прошлого года стало известно, что газопровод готов к работе, обе нитки заполнили газом. Но ФРГ временно приостановила сертификацию «Северного потока — 2», сообщает деловое издание «Взгляд». Глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что газопровод не хотят запускать из-за скопления российских войск на украинской границе. В Евросоюзе подготовили санкции против газопровода на случай вторжения РФ на Украину, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Члены НАТО Германия и Испания рассматривают возможность строительства газопровода между странами, который будет конкурировать с трубопроводом «Северный поток -2». Испанская газета La Vanguardia сообщила, что это поможет снизить зависимость от российского газа. «Газопровод между Испанией и Германией снизит зависимость Центральной Европы от российского газа в ближайшие годы. Новое транспиренейское соединение для отправки алжирского газа и сжиженного газа в центр Европы, который смогут хранить и обрабатывать восемь заводов по регазификации, расположенных в Испании и Португалии», — передает La Vanguardia со ссылкой на источники в правительстве королевства. «Северный поток — 2» тянется из России в Германию, его достроили в сентябре 2021. В конце прошлого года стало известно, что газопровод готов к работе, обе нитки заполнили газом. Но ФРГ временно приостановила сертификацию «Северного потока — 2», сообщает деловое издание «Взгляд». Глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что газопровод не хотят запускать из-за скопления российских войск на украинской границе. В Евросоюзе подготовили санкции против газопровода на случай вторжения РФ на Украину, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.