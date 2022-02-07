Власти России ухудшили прогноз по росту цен

08 февраля 2022 в 08:00 Размер текста - 17 +

На инфляцию влияет денежно-кредитная политика других стран Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Цены на продукты в России Минэкономразвития повысило прогноз по темпам инфляции в этом году с 4% до 5,9%. Об этом сообщил федеральный чиновник, информацию подтвердил источник, близкий к правительству РФ. Минэкономразвития увеличило прогноз темпов инфляции с 4% до 5,9%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. По словам старшего экономиста «ВТБ капитала» по РФ и СНГ Александра Исакова, инфляция составит 5,6%. Показатель будет состоять из роста 6,5% по продуктам питания, а также 4-,4,5% по услугам и непродовольственным товарам, это базовый прогноз, заявил Исаков. Стоимость продуктов навряд ли поднимется выше 7%, но цены в других категориях могут подорожать, что может дать уровень в 5,9%, считает он. По итогам года инфляция может достигнуть уровня 5,9-6,1% на фоне ожиданий роста цен на мировом рынке и ослабления рубля, заявил руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрий Белоусов. Представитель Минэкономразвития сообщил, что изменение будет зависеть от темпов инфляции в мире, на которую влияет денежно-кредитная политика ведущих государств, скорость восстановления глобальных цепочек поставок, а также ситуация с урожаем в странах — основных производителях сельхозпродукции. В конце января инфляция достигла 8,82%, сообщило Минэкономразвития РФ в отчете. За неделю с 22 по 28 января показатель замедлился до 0,19%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минэкономразвития повысило прогноз по темпам инфляции в этом году с 4% до 5,9%. Об этом сообщил федеральный чиновник, информацию подтвердил источник, близкий к правительству РФ. Минэкономразвития увеличило прогноз темпов инфляции с 4% до 5,9%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. По словам старшего экономиста «ВТБ капитала» по РФ и СНГ Александра Исакова, инфляция составит 5,6%. Показатель будет состоять из роста 6,5% по продуктам питания, а также 4-,4,5% по услугам и непродовольственным товарам, это базовый прогноз, заявил Исаков. Стоимость продуктов навряд ли поднимется выше 7%, но цены в других категориях могут подорожать, что может дать уровень в 5,9%, считает он. По итогам года инфляция может достигнуть уровня 5,9-6,1% на фоне ожиданий роста цен на мировом рынке и ослабления рубля, заявил руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрий Белоусов. Представитель Минэкономразвития сообщил, что изменение будет зависеть от темпов инфляции в мире, на которую влияет денежно-кредитная политика ведущих государств, скорость восстановления глобальных цепочек поставок, а также ситуация с урожаем в странах — основных производителях сельхозпродукции. В конце января инфляция достигла 8,82%, сообщило Минэкономразвития РФ в отчете. За неделю с 22 по 28 января показатель замедлился до 0,19%.