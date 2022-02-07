В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях «Омикрона» у детей

08 февраля 2022 в 09:19 Размер текста - 17 +

В Роспотребнадзоре сообщили, что чаще болеют дети школьного возраста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Симптомы заражения штаммом коронавируса «Омикрон» проявляются у детей через два-три дня. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. «После инфицирования „Омикроном“ симптомы отмечаются, как правило, на второй-третий день. Но могут появиться позднее, в период до седьмого дня», — цитирует РИА «Новости» Татьяну Руженцову. По ее словам, чаще болеют школьники, независимо от возраста. Это связано с частыми контактами в образовательных учреждениях и за их пределами, отметила Руженцова. Ранее Руженцова рассказала, что по предварительной информации, большая часть детей переносят «Омикрон» без последствий. Некоторые после болезни жалуются на утомляемость, головные боли, повышение температуры. Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что дети часто заражаются новым штаммом, потому что «Омикрон» легче цепляется за рецепторы клеток по сравнению с предыдущими вариантами COVID-19, передает телеканал 360. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная заявила, что дети чаще заражаются коронавирусом в кругу семьи, сообщает «Федеральное агентство новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Симптомы заражения штаммом коронавируса «Омикрон» проявляются у детей через два-три дня. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. «После инфицирования „Омикроном“ симптомы отмечаются, как правило, на второй-третий день. Но могут появиться позднее, в период до седьмого дня», — цитирует РИА «Новости» Татьяну Руженцову. По ее словам, чаще болеют школьники, независимо от возраста. Это связано с частыми контактами в образовательных учреждениях и за их пределами, отметила Руженцова. Ранее Руженцова рассказала, что по предварительной информации, большая часть детей переносят «Омикрон» без последствий. Некоторые после болезни жалуются на утомляемость, головные боли, повышение температуры. Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что дети часто заражаются новым штаммом, потому что «Омикрон» легче цепляется за рецепторы клеток по сравнению с предыдущими вариантами COVID-19, передает телеканал 360. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная заявила, что дети чаще заражаются коронавирусом в кругу семьи, сообщает «Федеральное агентство новостей».