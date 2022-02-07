07 февраля 2022

В Екатеринбурге упали цены на жилье в центре города

© Служба новостей «URA.RU»
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Панорама города. Екатеринбург, центр города, город, панорама, город екатеринбург, улица малышева, вид сверху
За последний месяц жилье в центре Екатеринбурга потеряло в цене в среднем 0,6% Фото:

Цены в квартирах, расположенных в центре Екатеринбурга, снизились за последний месяц. По данным аналитиков Уральской палаты недвижимости (УПН), за последний месяц один квадратный метр подешевел на 0,2%.

«Объекты в Центре, средняя стоимость которых снизилась на 0,2%, обойдутся по 123 736 руб./кв. м», — сообщается в отчете УПН. Также сообщается, что цена в центральном районе города за январь снизилась на 0,6%.

Тем не менее, цены на вторичное жилье в других районах города продолжают расти. По данным УПН на 31 января, рост средней цены за кв м по всему городу составляет +1,9%. Среди активно прибавляющих в цене микрорайонов — Академический, Солнечный, ЖБИ, Уралмаш, Эльмаш и Уктус (до +2,9%), Вторчермет, Елизавет, Синие Камни и Сортировка (цена выросла в среднем на 3,7%).

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге наблюдается дефицит квартир на «вторичке» — за 2021 год аналитики Уральской палаты недвижимости зафиксировали резкий спад предложений на вторичном рынке недвижимости. По сравнению с предложением в 4590 объектов в начале 2021 года, к началу февраля 2022 года, количество доступных квартир снизилось до 3420.

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Цены в квартирах, расположенных в центре Екатеринбурга, снизились за последний месяц. По данным аналитиков Уральской палаты недвижимости (УПН), за последний месяц один квадратный метр подешевел на 0,2%. «Объекты в Центре, средняя стоимость которых снизилась на 0,2%, обойдутся по 123 736 руб./кв. м», — сообщается в отчете УПН. Также сообщается, что цена в центральном районе города за январь снизилась на 0,6%. Тем не менее, цены на вторичное жилье в других районах города продолжают расти. По данным УПН на 31 января, рост средней цены за кв м по всему городу составляет +1,9%. Среди активно прибавляющих в цене микрорайонов — Академический, Солнечный, ЖБИ, Уралмаш, Эльмаш и Уктус (до +2,9%), Вторчермет, Елизавет, Синие Камни и Сортировка (цена выросла в среднем на 3,7%). Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге наблюдается дефицит квартир на «вторичке» — за 2021 год аналитики Уральской палаты недвижимости зафиксировали резкий спад предложений на вторичном рынке недвижимости. По сравнению с предложением в 4590 объектов в начале 2021 года, к началу февраля 2022 года, количество доступных квартир снизилось до 3420.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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