Бывший первый замглавы Кургана поможет выбрать нового мэра

Андрей Жижин возглавил комиссию, которая будет отбирать кандидатов на пост мэра Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший первый замглавы Кургана Андрей Жижин, уволившийся из администрации в середине марта, возглавил комиссию по отбору кандидатур на пост главы города. Решение об этом принято 2 июня на первом заседании конкурсной комиссии, сообщает пресс-служба мэрии.

«Председателем конкурсной комиссии открытым голосованием избран эксперт по взаимодействию с органами местного самоуправления аппарата губернатора Курганской области Андрей Жижин», — говорится в сообщении. Его заместителем стал руководитель аппарата Курганской городской думы Михаил Герштанский. Всего в состав комиссии вошли восемь человек — по четыре от областных властей и гордумы.

Документы от желающих принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на пост главы Кургана принимаются со 2 по 11 июня включительно в здании администрации. 5 июля состоится итоговое заседание конкурсной комиссии, на котором пройдет индивидуальное собеседование с каждым участником конкурса. Лица, успешно прошедшие конкурсный отбор, станут участниками следующего этапа — заседания гордумы, на котором депутаты выберут нового мэра.

Экс-глава Кургана Андрей Потапов досрочно ушел в отставку по собственному желанию 12 мая. Сейчас обязанности главы Кургана временно исполняет замглавы по соцполитике Елена Ситникова. С 1 июня Потапов работает руководителем департамента безопасности на фармпредприятии «Синтез». Жижин был первым замом Потапова. Он ушел из мэрии 15 марта и теперь работает в аппарате губернатора.