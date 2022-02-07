Госуслуги: как получить вычет за проценты по ипотеке

08 февраля 2022 в 11:06 Размер текста - 17 +

Вычет по процентам за ипотеку поможет сэкономить до 390 тыс. рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россиянам рассказали, как получить налоговый вычет по процентам за ипотеку. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале «Госуслуги: для родителей». По словам авторов, выплата позволит сэкономить до 390 тысяч рублей. «Кроме вычета при покупке квартиры семья может использовать дополнительный — в размере уплаченных процентов по ипотеке…, но не более 3 млн для одного человека. На налоге можно сэкономить до 390 тысяч», — говорится в сообщении. Однако ограничение не действует для кредитов, оформленных до 2014 года. Вычет по процентам можно получить только по одному кредиту — неиспользованный остаток не переносится на другие объекты. «Если заемщик уплатил 350 тысяч процентов по ипотеке, это и будет его вычет. Он вернет 45,5 тысяч налога и больше не сможет использовать такой вычет, даже если возьмет новую ипотеку», — добавили авторы. Получить вычет могут все граждане, уплачивающие НДФЛ. Право на получение выплаты возникает после регистрации права собственности или подписания акта об уплате процентов. Налог можно возвращать каждый год на основании справки о размере процентов. Остаток вычета, который не удалось использовать в текущем году, можно перенести на следующий — пока не будет учтена вся сумма процентов. Если жилье приобреталось в браке, право на вычет за проценты может получить любой из супругов, даже если не является заемщиком и не указан в документах на собственность и оплату. Расходы на проценты между супругами распределяются по заявлению в любой пропорции — ее можно менять каждый год. При этом у каждого супруга свой лимит вычета, а не один на двоих. В 2021 году оформить вычет можно через работодателя, поясняют авторы портала: «Уведомление о праве на вычет оформляется в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС». В конце года подать заявление на выплату необходимо по декларации, которую можно заполнить на сайте ФНС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россиянам рассказали, как получить налоговый вычет по процентам за ипотеку. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале «Госуслуги: для родителей». По словам авторов, выплата позволит сэкономить до 390 тысяч рублей. «Кроме вычета при покупке квартиры семья может использовать дополнительный — в размере уплаченных процентов по ипотеке…, но не более 3 млн для одного человека. На налоге можно сэкономить до 390 тысяч», — говорится в сообщении. Однако ограничение не действует для кредитов, оформленных до 2014 года. Вычет по процентам можно получить только по одному кредиту — неиспользованный остаток не переносится на другие объекты. «Если заемщик уплатил 350 тысяч процентов по ипотеке, это и будет его вычет. Он вернет 45,5 тысяч налога и больше не сможет использовать такой вычет, даже если возьмет новую ипотеку», — добавили авторы. Получить вычет могут все граждане, уплачивающие НДФЛ. Право на получение выплаты возникает после регистрации права собственности или подписания акта об уплате процентов. Налог можно возвращать каждый год на основании справки о размере процентов. Остаток вычета, который не удалось использовать в текущем году, можно перенести на следующий — пока не будет учтена вся сумма процентов. Если жилье приобреталось в браке, право на вычет за проценты может получить любой из супругов, даже если не является заемщиком и не указан в документах на собственность и оплату. Расходы на проценты между супругами распределяются по заявлению в любой пропорции — ее можно менять каждый год. При этом у каждого супруга свой лимит вычета, а не один на двоих. В 2021 году оформить вычет можно через работодателя, поясняют авторы портала: «Уведомление о праве на вычет оформляется в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС». В конце года подать заявление на выплату необходимо по декларации, которую можно заполнить на сайте ФНС.