Детскую вакцину от COVID-19 протестируют на пермяках

Тестировать детскую вакцину от COVID-19 будут в пермской поликлинике (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Создатели российской вакцины от коронавируса для детей получили разрешение на третью фазу клинических испытаний, которые пройдут, в том числе, в Перми. Исследованием займутся на базе пермской городской детской клинической поликлиники №5, говорится в реестре минздрава.

«Двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование по оценке переносимости, безопасности и иммуногенности препарата КовиВак производства ФАБНУ ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН, с участием детей», — описывается исследование в реестре на платформе ClinLine. Тестирование должно завершиться к 17 декабря 2022 года. Специалистам предстоит оценить переносимость, безопасность и иммуногенность препарата. Ответственными являются замглавного врача поликлиники Ольга Перминова и главный эпидемиолог пермского минздрава Вадислав Семериков.

Кроме Перми испытания пройдут в учреждениях Самары и Санкт-Петербурга. В них примут участие 1050 пациентов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на базе «Профессорской клиники» проходят испытания лекарства от COVID-19. Препарат JCBC00101 будут тестировать до 29 декабря 2023 года. Также здесь приступили к исследованию средства от коронавируса «МИР 19».