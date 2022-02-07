Курганский предприниматель отказывается перевозить пассажиров

Предприниматель, который отвечает в Кургане за автобусный маршрут №321 обратился в суд, чтобы отказаться от перевозок. Об этом сообщили представители мэрии на портале «Обратись».
«Перевозчик, обслуживающий маршрут № 321, самовольно сократил количество автобусов на маршруте, уменьшив с 4-х до 2-х единиц. Организатор перевозок направил материалы в Арбитражный суд Курганской области по вопросу прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок № 321 „пос. ТЭЦ — ГУП ‚Лен Зауралья‘ (отдельные рейсы до ООО ‚Курганский кабельный завод‘)“ в связи с ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств», — объяснили сотрудники мэрии.
В обращении, на которое ответили представители мэрии, местный житель жаловался, что на маршруте нарушается график. Он добавил, что автобусов на маршруте меньше, чем положено. По словам горожанина, из-за этого ему приходится передвигаться на автобусах с пересадками.
Предприниматель, который отвечает в Кургане за автобусный маршрут №321 обратился в суд, чтобы отказаться от перевозок. Об этом сообщили представители мэрии на портале «Обратись». «Перевозчик, обслуживающий маршрут № 321, самовольно сократил количество автобусов на маршруте, уменьшив с 4-х до 2-х единиц. Организатор перевозок направил материалы в Арбитражный суд Курганской области по вопросу прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок № 321 „пос. ТЭЦ — ГУП ‚Лен Зауралья‘ (отдельные рейсы до ООО ‚Курганский кабельный завод‘)“ в связи с ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств», — объяснили сотрудники мэрии. В обращении, на которое ответили представители мэрии, местный житель жаловался, что на маршруте нарушается график. Он добавил, что автобусов на маршруте меньше, чем положено. По словам горожанина, из-за этого ему приходится передвигаться на автобусах с пересадками. Ранее в Кургане перевозчики отказывались от автобусных маршрутов №№22, 32, 42, 342, 374 и готовились отказаться от маршрутов №№13, 304, 306, 336, 365. По словам представителей мэрии, перевозчики отказываются от тех маршрутов, которые не считают прибыльными.