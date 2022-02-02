В ХМАО дешевеет имущество олигарха, находящегося под следствием

Торговый центр в Сугуте, принадлежащий Андрею Копайгоре, упал в цене на 130 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Торгово-развлекательный центр «Агора» в Сургуте за полгода потерял в цене 130 млн рублей. На данный момент банк ВТБ выставил здание на торги почти за 886 млн рублей. Бенефициаром торгового центра является местный бизнесмен Андрей Копайгора, который находится под следствием.

«Продается шестиэтажный торгово-развлекательный комплекс „Агора“, общей площадью 39287.1 кв. м. Объект располагается на земельном участке площадью 12938 кв. м. Имеются все виды коммуникаций, система контроля доступа в здание, система видеонаблюдения, пожарная сигнализация, 8 лифтов, 6 эскалаторов. Имеется стихийная и подземная парковка для легковых автомобилей», — сказано в объявлении на сайте «Авито».

В июле торгово-развлекательный центр уже выставлялся на торги, тогда его пытались продать более чем за миллиард рублей. Продажа проводится в связи с банкротством ООО «Комплекс- КА» (собственник «Агоры»), учредителем которого является Копайгора, само же здание на данный момент находится в залоге у банка «Траст». По данным РБК, со ссылкой на экономиста, снижение стоимости связано с отсутствием спроса на рынке, а также положением Копайгоры.

Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Копайгора находится под следствием по ряду обвинений: мошенничество в особо крупном размере, преднамеренное банкротство и обман дольщиков. Ущерб для потерпевших оценивается в миллиард рублей.

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