Центр Чумакова оценил эффективность «КовиВака» против «Омикрона»

«Ковивак» эффективен против «Омикрона» на 62% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Эффективность вакцины от коронавируса «КовиВак» против штамма «Омикрон», по предварительным данным, составляет 62%. Об этом сообщил генеральный директор Центра им. Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия-24».

«Наши исследования показали, что, действительно, эффективность снижается, это порядка на сегодняшний день 62%», — заявил Ишмухаметов. Генеральный директор центра добавил, что данные носят больше лабораторный и доклинический характер.

«КовиВак» является российской однокомпонентной инактивированной вакциной против коронавируса. Она создана медицинским центром имени Чумакова.

Ранее Ишмухаметов заявлял, что нет смысла адаптировать «КовиВак» под «Омикрон». По его словам, технология инактивированных вакцин позволяет создавать препараты, эффективные для всех штаммов. Также в центре Чумакова обещали провести исследования насчет эффективности «КовиВака» против «Омикрона».