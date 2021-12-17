Центр Чумакова: нет смысла адаптировать «Ковивак» под «Омикрон»

По словам Айдара Ишмухаметова, у ученых недостаточно материала для изучения «Омикрона» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Адаптировать вакцину «Ковивак» под новый штамм COVID-19 «Омикрон» нет смысла из-за технологии, по которой создан препарат. Об этом заявил генеральный директор Центра имени Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.

«По нашей технологии инактивированных вакцин нет смысла адаптировать вакцину к разным [штаммам]», — приводит слова Айдара Ишмухаметова ТАСС. Из-за того, что в России мало случаев заболевания «Омикроном», ученым нечем работать — нет материала, добавил гендиректор Центра имени Чумакова.

Также он заявлял, что Центр проведет исследования на счет эффективности «Ковивака» против «Омикрона». Ишмухаметов отмечал, что вакцина эффективна против всех штаммов и «Омикрон» не станет исключением.

Ранее URA.RU сообщало, что директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» была модифицирована под «Омикрон». Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что проверка эффективности российских вакцин против омикрон-штамма займет до трех недель, пишет RT. Американская компания Johnson & Johnson заявила о разработке вакцины против «Омикрона».