Незаконные мигранты будут депортированы из России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области провели рейд по выявлению незаконных мигрантов, прибывших в регион из-за рубежа. Как сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка, проверялись общежития, гостиницы, хостелы и посуточно сдаваемые квартиры.

«По результатам проверки принято девять решений о принудительном административном выдворении иностранных граждан за пределы страны. Сейчас они помещены в центр временного содержания», — говорится в сообщении официального сайта ГУ МВД области.

В ведомстве добавили, что помимо иностранных граждан сотрудниками выявлены 11 человек, которые за деньги поставили мигрантов на учет. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее сообщалось, что с 29 декабря мигрантам будут выдаваться патенты на работу в форме карты с чипом. Чип будет содержать изображение лица и отпечатки пальцев рук.

Рейды прошли в общежитиях, хостелах, гостиницах и съемных квартирах Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области