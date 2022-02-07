07 февраля 2022
05 февраля 2022

Челябинская полиция устроила облаву на мигрантов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ЕГЭ. Курган, паспорт, егэ, российский паспорт
Незаконные мигранты будут депортированы из России Фото:

Сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области провели рейд по выявлению незаконных мигрантов, прибывших в регион из-за рубежа. Как сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка, проверялись общежития, гостиницы, хостелы и посуточно сдаваемые квартиры.

«По результатам проверки принято девять решений о принудительном административном выдворении иностранных граждан за пределы страны. Сейчас они помещены в центр временного содержания», — говорится в сообщении официального сайта ГУ МВД области.

В ведомстве добавили, что помимо иностранных граждан сотрудниками выявлены 11 человек, которые за деньги поставили мигрантов на учет. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее сообщалось, что с 29 декабря мигрантам будут выдаваться патенты на работу в форме карты с чипом. Чип будет содержать изображение лица и отпечатки пальцев рук.

Рейды прошли в общежитиях, хостелах, гостиницах и съемных квартирах
Фото:

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Сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области провели рейд по выявлению незаконных мигрантов, прибывших в регион из-за рубежа. Как сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка, проверялись общежития, гостиницы, хостелы и посуточно сдаваемые квартиры. «По результатам проверки принято девять решений о принудительном административном выдворении иностранных граждан за пределы страны. Сейчас они помещены в центр временного содержания», — говорится в сообщении официального сайта ГУ МВД области. В ведомстве добавили, что помимо иностранных граждан сотрудниками выявлены 11 человек, которые за деньги поставили мигрантов на учет. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Ранее сообщалось, что с 29 декабря мигрантам будут выдаваться патенты на работу в форме карты с чипом. Чип будет содержать изображение лица и отпечатки пальцев рук.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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