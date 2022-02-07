Сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области провели рейд по выявлению незаконных мигрантов, прибывших в регион из-за рубежа. Как сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка, проверялись общежития, гостиницы, хостелы и посуточно сдаваемые квартиры.
«По результатам проверки принято девять решений о принудительном административном выдворении иностранных граждан за пределы страны. Сейчас они помещены в центр временного содержания», — говорится в сообщении официального сайта ГУ МВД области.
В ведомстве добавили, что помимо иностранных граждан сотрудниками выявлены 11 человек, которые за деньги поставили мигрантов на учет. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
Ранее сообщалось, что с 29 декабря мигрантам будут выдаваться патенты на работу в форме карты с чипом. Чип будет содержать изображение лица и отпечатки пальцев рук.
Рейды прошли в общежитиях, хостелах, гостиницах и съемных квартирах
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
Сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области провели рейд по выявлению незаконных мигрантов, прибывших в регион из-за рубежа. Как сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка, проверялись общежития, гостиницы, хостелы и посуточно сдаваемые квартиры. «По результатам проверки принято девять решений о принудительном административном выдворении иностранных граждан за пределы страны. Сейчас они помещены в центр временного содержания», — говорится в сообщении официального сайта ГУ МВД области. В ведомстве добавили, что помимо иностранных граждан сотрудниками выявлены 11 человек, которые за деньги поставили мигрантов на учет. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Ранее сообщалось, что с 29 декабря мигрантам будут выдаваться патенты на работу в форме карты с чипом. Чип будет содержать изображение лица и отпечатки пальцев рук.