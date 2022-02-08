В Петербурге начались обыски из-за уборки снега после клипа Шнура

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Силовики, обыск. Москва, фсб, силовики, обыск, маски-шоу
Обыски провели для проверки соблюдения законодательства Фото:

В Санкт-Петербурге проводятся обыски из-за уборки снега после клипа основателя группы «Ленинград» Сергея Шнурова о коммунальном коллапсе в городе. Об этом рассказали в прокуратуре Петербурга.

«Сегодня при координации органов прокуратуры города подразделениями полиции проводятся обыски, а также другие следственные и процессуальные действия. Прокуратура города проверила соблюдение законодательства при организации уборки и содержания улично-дорожной сети, а также кровель домов в зимний период», — указано на сайте прокуратуры Санкт-Петербурга.

На основании проверок возбудили уголовные дела. Это произошло из-за хищения денег организациями, которые участвовали в уборке города и наледи.

Шнуров исполнил песню с критикой уборки снега, также он поднял проблему наличия мусора в Санкт-Петербурге. Его клип за ночь после публикации набрал 7 млн просмотров. Съемки прошли в одном из дворов рядом с Сенной площадью на фоне заваленной отходами мусорной площадки. В конце января в прокуратуре сообщили, что проверят сообщения о ненадлежащей уборке снега, передают «Невские новости».

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В Санкт-Петербурге проводятся обыски из-за уборки снега после клипа основателя группы «Ленинград» Сергея Шнурова о коммунальном коллапсе в городе. Об этом рассказали в прокуратуре Петербурга. «Сегодня при координации органов прокуратуры города подразделениями полиции проводятся обыски, а также другие следственные и процессуальные действия. Прокуратура города проверила соблюдение законодательства при организации уборки и содержания улично-дорожной сети, а также кровель домов в зимний период», — указано на сайте прокуратуры Санкт-Петербурга. На основании проверок возбудили уголовные дела. Это произошло из-за хищения денег организациями, которые участвовали в уборке города и наледи. Шнуров исполнил песню с критикой уборки снега, также он поднял проблему наличия мусора в Санкт-Петербурге. Его клип за ночь после публикации набрал 7 млн просмотров. Съемки прошли в одном из дворов рядом с Сенной площадью на фоне заваленной отходами мусорной площадки. В конце января в прокуратуре сообщили, что проверят сообщения о ненадлежащей уборке снега, передают «Невские новости».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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