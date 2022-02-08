В Петербурге начались обыски из-за уборки снега после клипа Шнура

08 февраля 2022 в 14:49 Размер текста - 17 +

Обыски провели для проверки соблюдения законодательства Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Санкт-Петербурге проводятся обыски из-за уборки снега после клипа основателя группы «Ленинград» Сергея Шнурова о коммунальном коллапсе в городе. Об этом рассказали в прокуратуре Петербурга. «Сегодня при координации органов прокуратуры города подразделениями полиции проводятся обыски, а также другие следственные и процессуальные действия. Прокуратура города проверила соблюдение законодательства при организации уборки и содержания улично-дорожной сети, а также кровель домов в зимний период», — указано на сайте прокуратуры Санкт-Петербурга. На основании проверок возбудили уголовные дела. Это произошло из-за хищения денег организациями, которые участвовали в уборке города и наледи. Шнуров исполнил песню с критикой уборки снега, также он поднял проблему наличия мусора в Санкт-Петербурге. Его клип за ночь после публикации набрал 7 млн просмотров. Съемки прошли в одном из дворов рядом с Сенной площадью на фоне заваленной отходами мусорной площадки. В конце января в прокуратуре сообщили, что проверят сообщения о ненадлежащей уборке снега, передают « Невские новости ». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Санкт-Петербурге проводятся обыски из-за уборки снега после клипа основателя группы «Ленинград» Сергея Шнурова о коммунальном коллапсе в городе. Об этом рассказали в прокуратуре Петербурга. «Сегодня при координации органов прокуратуры города подразделениями полиции проводятся обыски, а также другие следственные и процессуальные действия. Прокуратура города проверила соблюдение законодательства при организации уборки и содержания улично-дорожной сети, а также кровель домов в зимний период», — указано на сайте прокуратуры Санкт-Петербурга. На основании проверок возбудили уголовные дела. Это произошло из-за хищения денег организациями, которые участвовали в уборке города и наледи. Шнуров исполнил песню с критикой уборки снега, также он поднял проблему наличия мусора в Санкт-Петербурге. Его клип за ночь после публикации набрал 7 млн просмотров. Съемки прошли в одном из дворов рядом с Сенной площадью на фоне заваленной отходами мусорной площадки. В конце января в прокуратуре сообщили, что проверят сообщения о ненадлежащей уборке снега, передают «Невские новости».