Пермский город добровольно отказался от самостоятельности

Плюсы объединения жителям Гремячинска объяснил депутат заксобрания Армен Гарслян Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Жители Гремячинска согласились объединиться с Губахой. На состоявшихся 8 февраля публичных слушаниях они проголосовали за слияние, сообщает собеседник URA.RU, близкий к администрации Гремячинска. В этом их убеждали сразу три высокопоставленных политика: депутат заксобрания Армен Гарслян, министр территориального развития Александр Борисов и председатель совета глав муниципальных образований Константин Лызов.

«В основном, жители задавали вопросы по водоснабжению, в Гремячинске с этим есть сложности. Еще их волновало, сохранят ли они статус города после объединения. Им пообещали, что все проблемы решат. И объединенный бюджет нового муниципалитета позволит решать проблемы аварийных домов, ремонта дорог и так далее», — рассказывает собеседник.

Завтра, 9 февраля, публичные слушания состоятся в Губахе. Предполагается, что законопроект об объединении (после положительных решений на местах) депутаты краевого парламента рассмотрят в марте.

О том, что муниципальная реформа в Пермском крае вышла на новый уровень, URA.RU сообщало в начале января. Выборы в думу новой территории намечены на сентябрь.