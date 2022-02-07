07 февраля 2022

Пермский город добровольно отказался от самостоятельности

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский инженерный форум 2016, гарслян армен
Плюсы объединения жителям Гремячинска объяснил депутат заксобрания Армен Гарслян Фото:

Жители Гремячинска согласились объединиться с Губахой. На состоявшихся 8 февраля публичных слушаниях они проголосовали за слияние, сообщает собеседник URA.RU, близкий к администрации Гремячинска. В этом их убеждали сразу три высокопоставленных политика: депутат заксобрания Армен Гарслян, министр территориального развития Александр Борисов и председатель совета глав муниципальных образований Константин Лызов.

«В основном, жители задавали вопросы по водоснабжению, в Гремячинске с этим есть сложности. Еще их волновало, сохранят ли они статус города после объединения. Им пообещали, что все проблемы решат. И объединенный бюджет нового муниципалитета позволит решать проблемы аварийных домов, ремонта дорог и так далее», — рассказывает собеседник.

Завтра, 9 февраля, публичные слушания состоятся в Губахе. Предполагается, что законопроект об объединении (после положительных решений на местах) депутаты краевого парламента рассмотрят в марте.

О том, что муниципальная реформа в Пермском крае вышла на новый уровень, URA.RU сообщало в начале января. Выборы в думу новой территории намечены на сентябрь.

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Жители Гремячинска согласились объединиться с Губахой. На состоявшихся 8 февраля публичных слушаниях они проголосовали за слияние, сообщает собеседник URA.RU, близкий к администрации Гремячинска. В этом их убеждали сразу три высокопоставленных политика: депутат заксобрания Армен Гарслян, министр территориального развития Александр Борисов и председатель совета глав муниципальных образований Константин Лызов. «В основном, жители задавали вопросы по водоснабжению, в Гремячинске с этим есть сложности. Еще их волновало, сохранят ли они статус города после объединения. Им пообещали, что все проблемы решат. И объединенный бюджет нового муниципалитета позволит решать проблемы аварийных домов, ремонта дорог и так далее», — рассказывает собеседник. Завтра, 9 февраля, публичные слушания состоятся в Губахе. Предполагается, что законопроект об объединении (после положительных решений на местах) депутаты краевого парламента рассмотрят в марте. О том, что муниципальная реформа в Пермском крае вышла на новый уровень, URA.RU сообщало в начале января. Выборы в думу новой территории намечены на сентябрь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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