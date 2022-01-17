Пермский город лишат самостоятельности до конца года

На карте Пермского края появится новый муниципалитет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Пермском крае Губахинский городской округ объединят с Гремячинским. Как сообщает источник URA.RU в политэлитах региона, объединение власти намерены провести до конца 2022 года.

«Изначально планировали, что к Губахе присоединят Гремячинск и Кизел. Однако в таком случае кратно возрастает нагрузка на бюджет Губахи. Поэтому Кизел решили пока оставить за скобками объединения», — рассказывает собеседник URA.RU.

Объединение важной территории состоится в 2022 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Источник агентства поясняет, что в Губахе сегодня ситуация с финансами относительно благополучная. Здесь расположено крупнейшее в регионе промпредприятие «Метафракс» (контролируется депутатом Заксобрания Арменом Гарсляном), которое всеми силами помогает развитию города. При этом в случае объединения с Гремячинском и Кизелом ему придется делиться доходами и с этими городами тоже. Получить комментарий Армена Гарсляна не удалось: он не ответил по известному редакции номеру телефона.

Источник, близкий к администрации губернатора, информацию об объединении подтвердил. По его словам, решение должно быть реализовано в этом году.

Территории будут объединяться в муниципальный округ (сейчас обе носят статус городского округа). Задача максимум — провести выборы в думу объединенного муниципалитета в сентябре. «Если будет инициатива с мест, край поддержит ее», — говорит источник.

Глава Губахи Николай Лазейкин заявил URA.RU, что пока никаких решений по этому поводу нет. Он напомнил, что для объединения необходимо провести публичные слушания, а их даты пока не назначены. «По их результатам будет уже понятно», — сказал Лазейкин.

Глава Гремячинска Алексей Гребенщиков тоже сослался на публичные слушания. «Вопрос о возможности объединения действительно интересует жителей. При этом если подобная общественная инициатива будет оформлена и заявлена, в любом случае сначала она должна будет пройти через общественные обсуждения на публичных слушаниях, — подчеркнул Глава Гремячинска. Предполагается, что главой объединенной территории останется Николай Лазейкин.

В Пермском крае есть и другие муниципалитеты в очереди на объединение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Эксперты объединение считают логичным. Гремячинский район изначально был слабым, напоминает политтехнолог Олег Борисенко. «Еще на старте муниципальной реформы в 2018 году один из бывших глав района говорил, что не видит смысла в существовании района. Он небольшой и с точки зрения численности населения (10 тыс. человек на весь округ), и с точки зрения доходной части бюджета. Решение об объединении с Губахой является целесообразным», — заявил он. Логично также поставить вопрос о присоединении к кому-либо ряда других подобных муниципалитетов. Это Уинский, Кизеловский, Александровский и Горнозаводский округа.

Горнозаводск, к примеру, можно объединить с Чусовым, говорит Борисенко. По его словам, местного самоуправления сегодня «фактически не существует, выстроена единая вертикаль, и в этой конструкции логично, что на первый план выходит оптимизация».

«Нет смысла сегодня содержать столько отделов образования, культуры и т. д., поэтому вполне возможно объединять малочисленные муниципалитеты с более самодостаточными территориями», — говорит политтехнолог.

Губаха стала первым в Пермском крае муниципалитетом, который прошел через объединение. В 2012 году поселения здесь были упразднены. Этот опыт потом распространили на другие муниципалитеты. При поддержке экс-губернатора Максима Решетникова, начиная с 2017 года, в Пермском крае практически полностью ликвидирован поселенческий уровень. Единственным районом остается Пермский, но и здесь уже идут публичные слушания о преобразовании в округ.

Это уже второе межмуниципальное объединение в этом году. На пленарном заседании депутаты Заксобрания рассмотрят закон об объединении Кудымкара и Кудымкарского района в единый муниципальный округ. А также внесут правки в закон о денежных компенсациях, которые получают политики на местах после увольнения в результате муниципальной реформы.

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