Метеоролог: россиян ждет один из самых теплых февралей в XXI веке

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Оттепель,лужи, грязь. Курган, лужа, школьник, мокрый снег, оттепель
С 8 по 12 февраля в Москве будет от +1 до +3 градусов Фото:

Февраль 2022 года может войти в пятерку самых теплых февралей XXI века. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

«Февраль 2022 года может войти в пятерку самых теплых февралей XXI века, так как в ближайшие пять дней показатели будут превышать норму на 6—9 градусов. Температура воздуха в Москве и практически во всем Центральном федеральном округе составит от +1 до +3 градусов. Такие показатели сохранятся до субботы 12 февраля. И со среды вновь ожидаются положительные температуры, высота снежного покрова просядет на 10 см», — подчеркнул Александр Шувалов.

Метеоролог добавил, что в XXI веке средняя месячная температура февраля превышала норму на пять—шесть градусов. «На пять градусов выше нормы в столице было в 2000, в 2002, 2008, 2019 годах. В 2020 году — на шесть градусов», — объяснил Шувалов.

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Февраль 2022 года может войти в пятерку самых теплых февралей XXI века. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Февраль 2022 года может войти в пятерку самых теплых февралей XXI века, так как в ближайшие пять дней показатели будут превышать норму на 6—9 градусов. Температура воздуха в Москве и практически во всем Центральном федеральном округе составит от +1 до +3 градусов. Такие показатели сохранятся до субботы 12 февраля. И со среды вновь ожидаются положительные температуры, высота снежного покрова просядет на 10 см», — подчеркнул Александр Шувалов. Метеоролог добавил, что в XXI веке средняя месячная температура февраля превышала норму на пять—шесть градусов. «На пять градусов выше нормы в столице было в 2000, в 2002, 2008, 2019 годах. В 2020 году — на шесть градусов», — объяснил Шувалов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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