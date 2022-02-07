На службу Алексей Горшков уже не вернется (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Начальник отдела ГИБДД Челябинска Алексей Горшков в ближайшее время уйдет в отставку. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах.

«Подполковник Горшков сначала собирается в отпуск, за которым последует рапорт об увольнении. Благо, пенсию он выслужил», — рассказал URA.RU инсайдер.

Также он напомнил, что предполагаемой отставке предшествовал скандал с задержанием сразу трех сотрудников челябинской ГИБДД по подозрению во взяточничестве. Следом по приказу возглавившего с января ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенанта Михаила Скокова расстался с должностью их начальник.

«В данный момент Горшков находится в отпуске», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. От иных комментариев там воздержались.

Ранее новый начальник полицейского главка уже несколько раз обращался к ГИБДД, требуя изменить стиль работы. Отдельно было указано, что руководители всех уровней должны сами проявлять высокие профессиональные и моральные качества, чтобы требовать этого от подчиненных.