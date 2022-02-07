07 февраля 2022

Начальник ГИБДД Челябинска уходит в отставку. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Первое заседание общественной наблюдательной комиссии 4-го созыва. Екатеринбург, полицейский, отставка
На службу Алексей Горшков уже не вернется (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Начальник отдела ГИБДД Челябинска Алексей Горшков в ближайшее время уйдет в отставку. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах.

«Подполковник Горшков сначала собирается в отпуск, за которым последует рапорт об увольнении. Благо, пенсию он выслужил», — рассказал URA.RU инсайдер.

Также он напомнил, что предполагаемой отставке предшествовал скандал с задержанием сразу трех сотрудников челябинской ГИБДД по подозрению во взяточничестве. Следом по приказу возглавившего с января ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенанта Михаила Скокова расстался с должностью их начальник.

«В данный момент Горшков находится в отпуске», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. От иных комментариев там воздержались.

Ранее новый начальник полицейского главка уже несколько раз обращался к ГИБДД, требуя изменить стиль работы. Отдельно было указано, что руководители всех уровней должны сами проявлять высокие профессиональные и моральные качества, чтобы требовать этого от подчиненных.

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Начальник отдела ГИБДД Челябинска Алексей Горшков в ближайшее время уйдет в отставку. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах. «Подполковник Горшков сначала собирается в отпуск, за которым последует рапорт об увольнении. Благо, пенсию он выслужил», — рассказал URA.RU инсайдер. Также он напомнил, что предполагаемой отставке предшествовал скандал с задержанием сразу трех сотрудников челябинской ГИБДД по подозрению во взяточничестве. Следом по приказу возглавившего с января ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенанта Михаила Скокова расстался с должностью их начальник. «В данный момент Горшков находится в отпуске», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. От иных комментариев там воздержались. Ранее новый начальник полицейского главка уже несколько раз обращался к ГИБДД, требуя изменить стиль работы. Отдельно было указано, что руководители всех уровней должны сами проявлять высокие профессиональные и моральные качества, чтобы требовать этого от подчиненных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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