Чистая прибыль ВТБ упала в 11 раз из-за угрозы войны с Украиной

Возможная война России и Украины привела к обесценению гособлигаций и сокращению чистой прибыли ВТБ, сообщил Михаил Коваленко Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Чистая прибыль ВТБ за январь 2022 года упала в 11,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные из опубликованной отчетности банка. На прибыль повлияла валютная переоценка активов и обесценивание российских ценных бумаг.

«[Геополитические] сложности оказали влияние на фондовые рынки, что повлекло за собой снижение стоимости по ряду активов. Что, в конечном счете, повлияло на прибыльность банка за январь», — цитирует главного бухгалтера ВТБ Михаила Коваленко РБК.

Ранее банк раскрыл отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Прибыль ВТБ за январь составила всего 1,3 миллиарда рублей. Это в 11,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года — тогда банк заработал 14,5 миллиарда рублей. По словам Коваленко, на прибыль повлияло обесценивание ценных бумаг в портфеле и валютная переоценка активов. Последнюю удалось отыграть в конце месяца за счет стабилизации ситуации на мировой арене, а вслед за ней и курса.

За январь 2022 года портфель ценных бумаг ВТБ сократился на 0,6%, заявил Коваленко. На 1 февраля объем вложений банка составлял 3,3 триллиона рублей. На начало 2022 года, по данным оборотной ведомости, на балансе ВТБ находились государственные облигации федерального займа (ОФЗ) на 1,45 триллиона рублей. Во второй половине января их доходность упала из-за заявлений о возможном «вторжении России на Украину», а также рисков новых санкций против Москвы. Сейчас она вернулась в диапазон 8,5—9,5%.

По словам Коваленко, обесценение ОФЗ в меньшей степени повлияло на чистую прибыль ВТБ. Большую роль сыграла переоценка корпоративных облигаций.

Ранее РБК сообщало, что иностранцы начали массово избавляться от российских облигаций федерального займа. Доля зарубежных вложений снизилась на 18,8%. По мнению аналитиков «ВТБ Капитал», нерезиденты начали выводить средства с рынка из-за геополитических рисков и ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы США. При этом Россия также сократила вложения в американские гособлигации. Портфель снизился до 3,72 миллиарда долларов, передает RT.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам