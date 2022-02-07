07 февраля 2022

В Екатеринбурге за титул чемпиона мира сразятся четыре боксера

© Служба новостей «URA.RU»
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Тищенко выйдет на бой против чемпиона WBA Мерхи,  Курбанов — против Тейшейры Фото:

В Екатеринбурге в один вечер состоится два боксерских поединка за титул мирового чемпиона. Первый — по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), второй — по версии Всемирной боксерской организации (WBO International). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе RCC Boxing Promotions.

«26 марта боксер Академии единоборств РМК Магомед Курбанов проведет бой против бразильца Патрика Тейшейры в Екатеринбурге. На кону будет стоять титул WBO International», — говорится в сообщении RCC Boxing Promotions.

Бой станет со-главным событием турнира RCC Boxing Promotions, который пройдет в Екатеринбурге 26 марта. Первым главным событием ранее анонсировали бой Евгения Тищенко против действующего чемпиона WBA Рияда Мерхи.

Поединок Курбанова против бразильского бойца должен был состояться еще в декабре. За несколько часов до поединка его решили перенести на 2022 год из-за проблем со здоровьем у россиянина.

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В Екатеринбурге в один вечер состоится два боксерских поединка за титул мирового чемпиона. Первый — по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), второй — по версии Всемирной боксерской организации (WBO International). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе RCC Boxing Promotions. «26 марта боксер Академии единоборств РМК Магомед Курбанов проведет бой против бразильца Патрика Тейшейры в Екатеринбурге. На кону будет стоять титул WBO International», — говорится в сообщении RCC Boxing Promotions. Бой станет со-главным событием турнира RCC Boxing Promotions, который пройдет в Екатеринбурге 26 марта. Первым главным событием ранее анонсировали бой Евгения Тищенко против действующего чемпиона WBA Рияда Мерхи. Поединок Курбанова против бразильского бойца должен был состояться еще в декабре. За несколько часов до поединка его решили перенести на 2022 год из-за проблем со здоровьем у россиянина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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