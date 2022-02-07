В январе 2022 года концерт Rammstein отменили из-за коронавируса (Фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске продают автограф лидера немецкой музыкальной группы Rammstein Тиля Линдеманна за три млн рублей. Объявление о продаже автографа опубликовано на сайте «Авито».

«Подпись лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. Автограф оставлен на фирменном диске», — написано в объявлении.

URA.RU связалось с продавцом. По его словам, заветный автограф он получил на концерте немецкой группы.

«К Тилю нельзя было подойти. Однако организаторы взяли у меня диск и передали его Линдеманну. Я думаю, они сделали это потому, что волонтеры, которыми я руководил, помогали с организацией всего мероприятия», — рассказал URA.RU продавец автографа.

На сайте также опубликованы объявления о продаже автографа рэпера Басты за 10 млн рублей. Автограф лидера советской рок-группы «Кино» Виктора Цоя предлагают купить за 150 тысяч рублей.

Продавец автографа руководил волонтерами на концерте Линдеманна и его группы Скрин: сайт «Авито»