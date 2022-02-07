07 февраля 2022

В Челябинске продают автограф лидера Rammstein за три млн. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование 25-летнего юбилея мясокомбината
В январе 2022 года концерт Rammstein отменили из-за коронавируса (Фото из архива) Фото:

В Челябинске продают автограф лидера немецкой музыкальной группы Rammstein Тиля Линдеманна за три млн рублей. Объявление о продаже автографа опубликовано на сайте «Авито».

«Подпись лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. Автограф оставлен на фирменном диске», — написано в объявлении.

URA.RU связалось с продавцом. По его словам, заветный автограф он получил на концерте немецкой группы.

«К Тилю нельзя было подойти. Однако организаторы взяли у меня диск и передали его Линдеманну. Я думаю, они сделали это потому, что волонтеры, которыми я руководил, помогали с организацией всего мероприятия», — рассказал URA.RU продавец автографа.

На сайте также опубликованы объявления о продаже автографа рэпера Басты за 10 млн рублей. Автограф лидера советской рок-группы «Кино» Виктора Цоя предлагают купить за 150 тысяч рублей.

Продавец автографа руководил волонтерами на концерте Линдеманна и его группы

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В Челябинске продают автограф лидера немецкой музыкальной группы Rammstein Тиля Линдеманна за три млн рублей. Объявление о продаже автографа опубликовано на сайте «Авито». «Подпись лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. Автограф оставлен на фирменном диске», — написано в объявлении. URA.RU связалось с продавцом. По его словам, заветный автограф он получил на концерте немецкой группы. «К Тилю нельзя было подойти. Однако организаторы взяли у меня диск и передали его Линдеманну. Я думаю, они сделали это потому, что волонтеры, которыми я руководил, помогали с организацией всего мероприятия», — рассказал URA.RU продавец автографа. На сайте также опубликованы объявления о продаже автографа рэпера Басты за 10 млн рублей. Автограф лидера советской рок-группы «Кино» Виктора Цоя предлагают купить за 150 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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