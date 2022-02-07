В Челябинске продают автограф лидера немецкой музыкальной группы Rammstein Тиля Линдеманна за три млн рублей. Объявление о продаже автографа опубликовано на сайте «Авито».
«Подпись лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. Автограф оставлен на фирменном диске», — написано в объявлении.
URA.RU связалось с продавцом. По его словам, заветный автограф он получил на концерте немецкой группы.
«К Тилю нельзя было подойти. Однако организаторы взяли у меня диск и передали его Линдеманну. Я думаю, они сделали это потому, что волонтеры, которыми я руководил, помогали с организацией всего мероприятия», — рассказал URA.RU продавец автографа.
На сайте также опубликованы объявления о продаже автографа рэпера Басты за 10 млн рублей. Автограф лидера советской рок-группы «Кино» Виктора Цоя предлагают купить за 150 тысяч рублей.
Продавец автографа руководил волонтерами на концерте Линдеманна и его группы
В Челябинске продают автограф лидера немецкой музыкальной группы Rammstein Тиля Линдеманна за три млн рублей. Объявление о продаже автографа опубликовано на сайте «Авито». «Подпись лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. Автограф оставлен на фирменном диске», — написано в объявлении. URA.RU связалось с продавцом. По его словам, заветный автограф он получил на концерте немецкой группы. «К Тилю нельзя было подойти. Однако организаторы взяли у меня диск и передали его Линдеманну. Я думаю, они сделали это потому, что волонтеры, которыми я руководил, помогали с организацией всего мероприятия», — рассказал URA.RU продавец автографа. На сайте также опубликованы объявления о продаже автографа рэпера Басты за 10 млн рублей. Автограф лидера советской рок-группы «Кино» Виктора Цоя предлагают купить за 150 тысяч рублей.