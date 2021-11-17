Автограф известного музыканта продают за 150 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинске продают автограф Виктора Цоя. По данным сайта «Авито», подпись музыканта можно приобрести за 150 тысяч рублей.

«Автографы всех участников группы „Кино“ на билете с концерта, проходившего в актовом зале ЧПИ в Челябинске в марте 1987 года. Автографы получены мной лично после концерта», — написал продавец в объявлении.

Продавец добавил, что получить автограф Цоя в день концерта ему не удалось. Только на следующий день в ДК «Монолит» музыкант подписал билет.

Виктор Цой — советский рок-музыкант, автор песен и художник. Основатель и лидер рок-группы «Кино», в которой пел, играл на гитаре и являлся автором песен. Он погиб в августе 1990 года в Латвии. Автомобиль артиста выехал на встречную полосу и врезался в автобус.

Автограф Цоя на билете Фото: Скриншот сайта «Авито»

Пластинка группы «Кино» Фото: Скриншот сайта «Авито»