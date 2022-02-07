Студент из ХМАО придумал приложение для разгрузки врачей

Власти ХМАО пообещали студенту протестировать приложение для больниц Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти ХМАО пообещали студенту Сургутского медицинского института Абибу Аджаеву определить больницу для тестирования его программы. Проект представляет собой сайт-опросник, который позволит сократить время на опрос пациентов и разгрузить врачей.

«Проект сейчас представляет определенный интерес. Мы посмотрим с коллегами, как можно расширить диапазон использования этого продукта и попробуем измерить результаты эффективности. Больницу для сотрудничества мы определим», — сказал Кольцов во время заседания совета по вопросам высшего образования и науки, передает корреспондент URA.RU.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова добавила, что внимание прежде всего стоит уделить юридическому вопросу, а именно защите персональных данных. Вместе с этим глава региона поручила посодействовать студенту в развитии и внедрении проекта.

Ранее URA.RU писало, что глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский отметил рост нагрузки на поликлиники, неотложные бригады, амбулаторные COVID-центры. По словам Добровольского, подразделения работают в вечернее и ночное время, включая субботы и воскресенья.