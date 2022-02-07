07 февраля 2022

Студент из ХМАО придумал приложение для разгрузки врачей

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО пообещали студенту протестировать приложение для больниц Фото:

Власти ХМАО пообещали студенту Сургутского медицинского института Абибу Аджаеву определить больницу для тестирования его программы. Проект представляет собой сайт-опросник, который позволит сократить время на опрос пациентов и разгрузить врачей.

«Проект сейчас представляет определенный интерес. Мы посмотрим с коллегами, как можно расширить диапазон использования этого продукта и попробуем измерить результаты эффективности. Больницу для сотрудничества мы определим», — сказал Кольцов во время заседания совета по вопросам высшего образования и науки, передает корреспондент URA.RU.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова добавила, что внимание прежде всего стоит уделить юридическому вопросу, а именно защите персональных данных. Вместе с этим глава региона поручила посодействовать студенту в развитии и внедрении проекта.

Ранее URA.RU писало, что глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский отметил рост нагрузки на поликлиники, неотложные бригады, амбулаторные COVID-центры. По словам Добровольского, подразделения работают в вечернее и ночное время, включая субботы и воскресенья.

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Власти ХМАО пообещали студенту Сургутского медицинского института Абибу Аджаеву определить больницу для тестирования его программы. Проект представляет собой сайт-опросник, который позволит сократить время на опрос пациентов и разгрузить врачей. «Проект сейчас представляет определенный интерес. Мы посмотрим с коллегами, как можно расширить диапазон использования этого продукта и попробуем измерить результаты эффективности. Больницу для сотрудничества мы определим», — сказал Кольцов во время заседания совета по вопросам высшего образования и науки, передает корреспондент URA.RU. Губернатор ХМАО Наталья Комарова добавила, что внимание прежде всего стоит уделить юридическому вопросу, а именно защите персональных данных. Вместе с этим глава региона поручила посодействовать студенту в развитии и внедрении проекта. Ранее URA.RU писало, что глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский отметил рост нагрузки на поликлиники, неотложные бригады, амбулаторные COVID-центры. По словам Добровольского, подразделения работают в вечернее и ночное время, включая субботы и воскресенья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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