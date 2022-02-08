Мегапроект властей ХМАО подорожал больше чем на 30 млрд

Теоретическая стоимость научно-технологического центра в ХМАО выросла до 90 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Расчетная стоимость строительства научно-технологического центра (НТЦ) в Сургуте выросла до 90 млрд рублей. При этом, планируется, что 40% от этой суммы будет привлечено частными инвесторами. Ранее стоимость проекта оценивалась в 52 млрд рублей. Об этом URA.RU рассказал заместитель губернатора ХМАО Владислав Нигматулин.

«На данный момент он является одним из самых крупных инвестиционных проектов. Изначальная стоимость была рассчитана по оценке концепции проекта научно-технологического центра 2015-16 годов с коррекцией в 2019. Мы впервые за прошедшие семь лет пересчитали оценочную стоимость проекта в актуальных ценах с учетом необходимых коэффициентов на конец прошлого 2021 года. Однако это все еще приблизительная стоимость», — сказал заместитель губернатора ХМАО Владислав Нигматулин.

Вице-губернатор добавил, что реальную стоимость проекта можно будет узнать после ценовой экспертизы проектно-сметной документации. «Сейчас такой экспертизы по всем объектам нет. И стоимость всего комплекса оценивается приблизительно», — заключил Нигматулин. На данный момент готовится предложение по внесению изменений в паспорт проекта НТЦ для утверждения на проектном комитете Югры.

Ранее URA.RU писало, что проект был презентован президенту РФ Владимиру Путину во время его встречи с губернатором Югры Натальей Комаровой. Завершить строительство планируется до 2031 года, весь научный комплекс будет состоять приблизительно из 20 объектов.

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