В ХМАО начинается строительство проекта, презентованного Путину

08 декабря 2021 в 15:12 Размер текста - 17 +

Строительство НТЦ в Сургуте начнется в 2022 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В 2022 году начнутся строительные работы на площадке научно-технологического центра в Сургуте. Этот проект был презентован президенту РФ Владимиру Путину во время его встречи с губернатором Югры Натальей Комаровой. О предстоящих планах сообщил глава города Андрей Филатов во время заседания муниципального штаба по строительству, передает корреспондент URA.RU. Подчиненные Филатова доложили мэру о том, что в 2022 году начнется строительство инженерных коммуникаций для будущего объекта. Глава города в свою очередь отметил, что на эти цели удалось привлечь инфраструктурные кредиты из федерального бюджета. «Мы заходим в строительство НТЦ не только на бумаге, проектные работы у нас заканчиваются. Мы уже начинаем строительство инфраструктуры под научно-технологический центр Сургута. Знаковый старт и на два года у нас 3,7 миллиарда рублей и мы обеспечили муниципальное софинансирование. Это уже не планы и мечты, а то, что мы будем реализовывать», — обозначил Филатов. Он также добавил, что в инфраструктурных кредитах заложены деньги и на берегоукрепление пойменной части Оби. Это будет начальным этапом для строительства новой городской набережной. «Это будет такой общественно значимый проект, и мы все вместе в нем поучаствуем», — прокомментировал мэр Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что геномная лаборатория должна стать первым объектом масштабного проекта по созданию научно-технологического центра в Сургуте. Это научный кластер нефтегазового сектора на площади в 60 гектаров, который должен быть построен в крупнейшем городе в ХМАО за следующие десять лет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В 2022 году начнутся строительные работы на площадке научно-технологического центра в Сургуте. Этот проект был презентован президенту РФ Владимиру Путину во время его встречи с губернатором Югры Натальей Комаровой. О предстоящих планах сообщил глава города Андрей Филатов во время заседания муниципального штаба по строительству, передает корреспондент URA.RU. Подчиненные Филатова доложили мэру о том, что в 2022 году начнется строительство инженерных коммуникаций для будущего объекта. Глава города в свою очередь отметил, что на эти цели удалось привлечь инфраструктурные кредиты из федерального бюджета. «Мы заходим в строительство НТЦ не только на бумаге, проектные работы у нас заканчиваются. Мы уже начинаем строительство инфраструктуры под научно-технологический центр Сургута. Знаковый старт и на два года у нас 3,7 миллиарда рублей и мы обеспечили муниципальное софинансирование. Это уже не планы и мечты, а то, что мы будем реализовывать», — обозначил Филатов. Он также добавил, что в инфраструктурных кредитах заложены деньги и на берегоукрепление пойменной части Оби. Это будет начальным этапом для строительства новой городской набережной. «Это будет такой общественно значимый проект, и мы все вместе в нем поучаствуем», — прокомментировал мэр Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что геномная лаборатория должна стать первым объектом масштабного проекта по созданию научно-технологического центра в Сургуте. Это научный кластер нефтегазового сектора на площади в 60 гектаров, который должен быть построен в крупнейшем городе в ХМАО за следующие десять лет.