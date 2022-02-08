Вирусолог: коронавирус приближает смерть на 10 лет

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Больше всех рискуют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, при заражении коронавирусом рискуют умереть на 10 лет раньше. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.

«Есть некая средняя формула, с которой согласны многие ученые, что заболевание COVID — это реализация рисков за 10 следующих лет. Если кому-то было суждено умереть, в основном от сердечно-сосудистых заболеваний в течении следующих 10 лет, то коронавирус этот процесс ускорит. Настолько, что это произойдет за 10 дней. Конечно, это очень усредненная цифра», — сказал Максим Скулачев.

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что за последние два года избыточная смертность превысила миллион человек. «Это колоссальная потеря. Нам говорят: не переживайте, это же старики, они не дожили два — три месяца. А когда независимые демографы посчитали, оказалось, что в среднем не доживают лет семь-восемь, среди населения 65+. Там недожитые идет годами», — сообщил собеседник URA.RU.

Эксперты согласились, что такого высокого показателя по избыточной смертности ждать в ближайшем будущем не стоит, поскольку патогенность коронавируса снизилась и большое количество людей уже имеют иммунитет. Крючков подчеркнул, что это не повод расслабляться. «Подождите, мы еще с постковидом не столкнулись», — предупредил иммунолог.

Ранее врач-биофизик Нелли Соседова поделилась мнением, что следующий штамм COVID-19, который появится после «Омикрона», станет легче для человека. По ее словам, вирусу невыгодно, чтобы человек болел сильно.

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Люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, при заражении коронавирусом рискуют умереть на 10 лет раньше. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев. «Есть некая средняя формула, с которой согласны многие ученые, что заболевание COVID — это реализация рисков за 10 следующих лет. Если кому-то было суждено умереть, в основном от сердечно-сосудистых заболеваний в течении следующих 10 лет, то коронавирус этот процесс ускорит. Настолько, что это произойдет за 10 дней. Конечно, это очень усредненная цифра», — сказал Максим Скулачев. Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что за последние два года избыточная смертность превысила миллион человек. «Это колоссальная потеря. Нам говорят: не переживайте, это же старики, они не дожили два — три месяца. А когда независимые демографы посчитали, оказалось, что в среднем не доживают лет семь-восемь, среди населения 65+. Там недожитые идет годами», — сообщил собеседник URA.RU. Эксперты согласились, что такого высокого показателя по избыточной смертности ждать в ближайшем будущем не стоит, поскольку патогенность коронавируса снизилась и большое количество людей уже имеют иммунитет. Крючков подчеркнул, что это не повод расслабляться. «Подождите, мы еще с постковидом не столкнулись», — предупредил иммунолог. Ранее врач-биофизик Нелли Соседова поделилась мнением, что следующий штамм COVID-19, который появится после «Омикрона», станет легче для человека. По ее словам, вирусу невыгодно, чтобы человек болел сильно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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