Вирусолог: коронавирус приближает смерть на 10 лет

08 февраля 2022 в 20:24 Размер текста - 17 +

Больше всех рискуют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, при заражении коронавирусом рискуют умереть на 10 лет раньше. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев. «Есть некая средняя формула, с которой согласны многие ученые, что заболевание COVID — это реализация рисков за 10 следующих лет. Если кому-то было суждено умереть, в основном от сердечно-сосудистых заболеваний в течении следующих 10 лет, то коронавирус этот процесс ускорит. Настолько, что это произойдет за 10 дней. Конечно, это очень усредненная цифра», — сказал Максим Скулачев. Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что за последние два года избыточная смертность превысила миллион человек. «Это колоссальная потеря. Нам говорят: не переживайте, это же старики, они не дожили два — три месяца. А когда независимые демографы посчитали, оказалось, что в среднем не доживают лет семь-восемь, среди населения 65+. Там недожитые идет годами», — сообщил собеседник URA.RU. Эксперты согласились, что такого высокого показателя по избыточной смертности ждать в ближайшем будущем не стоит, поскольку патогенность коронавируса снизилась и большое количество людей уже имеют иммунитет. Крючков подчеркнул, что это не повод расслабляться. «Подождите, мы еще с постковидом не столкнулись», — предупредил иммунолог. Ранее врач-биофизик Нелли Соседова поделилась мнением, что следующий штамм COVID-19, который появится после «Омикрона», станет легче для человека. По ее словам, вирусу невыгодно, чтобы человек болел сильно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, при заражении коронавирусом рискуют умереть на 10 лет раньше. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев. «Есть некая средняя формула, с которой согласны многие ученые, что заболевание COVID — это реализация рисков за 10 следующих лет. Если кому-то было суждено умереть, в основном от сердечно-сосудистых заболеваний в течении следующих 10 лет, то коронавирус этот процесс ускорит. Настолько, что это произойдет за 10 дней. Конечно, это очень усредненная цифра», — сказал Максим Скулачев. Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что за последние два года избыточная смертность превысила миллион человек. «Это колоссальная потеря. Нам говорят: не переживайте, это же старики, они не дожили два — три месяца. А когда независимые демографы посчитали, оказалось, что в среднем не доживают лет семь-восемь, среди населения 65+. Там недожитые идет годами», — сообщил собеседник URA.RU. Эксперты согласились, что такого высокого показателя по избыточной смертности ждать в ближайшем будущем не стоит, поскольку патогенность коронавируса снизилась и большое количество людей уже имеют иммунитет. Крючков подчеркнул, что это не повод расслабляться. «Подождите, мы еще с постковидом не столкнулись», — предупредил иммунолог. Ранее врач-биофизик Нелли Соседова поделилась мнением, что следующий штамм COVID-19, который появится после «Омикрона», станет легче для человека. По ее словам, вирусу невыгодно, чтобы человек болел сильно.