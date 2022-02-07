Теща Дмитрия Лошагина обвинила его в цинизме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Фотограф-убийца Лошагин пытается выйти на свободу

Мать модели Юлии Прокопьевой, которую убил екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин, Светлана Рябова рассказала о жестокости и циничности Лошагина, которые он проявил во время судебных заседаний. Соответствующие заявления она сделала в эфире выпуска «Пусть говорят» на «Первом канале».

«Смерть наступила моментально. Перелом зубовидного отростка [шейного позвонка]. Я мать и все это слушала, а Лошагин смаковал на заседаниях [подробности], задавал вопросы судмедэксперту: „А какие были кишки? Какая была температура в заднем проходе?“» — рассказала Рябова.

Она возмущена циничным, на ее взгляд, поведением Лошагина, который продолжал споры за имущество, даже не извинившись перед родственниками убитой. «Я боюсь этого человека. Он убил у меня ребенка, а поступает так, как будто я у него кого-то убила», — сказала женщина, сдерживая слезы.

Лошагин отбывает наказание в исправительной колонии №10 в Екатеринбурге, куда его отправили за жестокое убийство жены-модели, с которой он поссорился накануне происшествия. Следствие установило, что Лошагин, будучи пьяным, избил жену и свернул ей шею, после чего вывез тело в лес и поджег его. Фотографа-убийцу приговорили к 10 годам лишения свободы, однако он пытается добиться условно-досрочного освобождения.

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