Депутат Госдумы призвал изменить подход к выплатам для тунеядцев

13 февраля 2022 в 09:01 Размер текста - 17 +

Человек, который не хочет работать, не должен получать выплаты, считает Виталий Милонов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Размер пособия по безработице у предпенсионера должен быть выше, чем у тунеядца. Таким мнением с URA.RU поделился депутат Госдумы Виталий Милонов. «Пособия по безработице должны быть стимулирующими. Они должны быть справедливыми. Человек, который не работает, ничего получать не должен. Если человек принципиально не хочет работать, то ему много платить нельзя. Потому что он тунеядец. Но бывает, когда увольняют людей предпенсионного возраста. Поэтому должна быть градация. Это беда, когда человек в 62 года теряет работу, кто его наймет?» — сказал Виталий Милонов. Он подчеркнул, что пособие по безработице в России недостаточно для нормальной жизни. «Просто так выплачивать деньги, конечно, это стимулирует тунеядство. Нормальный человек на пособие по безработице жить не сможет. Это не деньги. Я знаю много людей, которые не работают, не хотят работать, и никогда не будут. Пусть они будут получать 5-7 тысяч рублей. Тогда надо еще где-то крутиться и вертеться», — объяснил парламентарий. Также он считает необходимым отслеживать расходы россиян, которые официально не работают, но тратят крупные суммы. «Есть люди, которые проживают в особняках, формально в маминых, папиных, ездят на хороших машинах, но формально они безработные. Поэтому, когда им нужно платить алименты, они показывают декларации нулевые, и говорят, что бедные. При начислении всех выплат, необходимо отслеживать реальный уровень расходов человека», — подчеркнул депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Размер пособия по безработице у предпенсионера должен быть выше, чем у тунеядца. Таким мнением с URA.RU поделился депутат Госдумы Виталий Милонов. «Пособия по безработице должны быть стимулирующими. Они должны быть справедливыми. Человек, который не работает, ничего получать не должен. Если человек принципиально не хочет работать, то ему много платить нельзя. Потому что он тунеядец. Но бывает, когда увольняют людей предпенсионного возраста. Поэтому должна быть градация. Это беда, когда человек в 62 года теряет работу, кто его наймет?» — сказал Виталий Милонов. Он подчеркнул, что пособие по безработице в России недостаточно для нормальной жизни. «Просто так выплачивать деньги, конечно, это стимулирует тунеядство. Нормальный человек на пособие по безработице жить не сможет. Это не деньги. Я знаю много людей, которые не работают, не хотят работать, и никогда не будут. Пусть они будут получать 5-7 тысяч рублей. Тогда надо еще где-то крутиться и вертеться», — объяснил парламентарий. Также он считает необходимым отслеживать расходы россиян, которые официально не работают, но тратят крупные суммы. «Есть люди, которые проживают в особняках, формально в маминых, папиных, ездят на хороших машинах, но формально они безработные. Поэтому, когда им нужно платить алименты, они показывают декларации нулевые, и говорят, что бедные. При начислении всех выплат, необходимо отслеживать реальный уровень расходов человека», — подчеркнул депутат.