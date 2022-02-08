Байден назвал Путина «парнем с ядерным оружием и без друзей» 09 февраля 2022 в 03:52 Размер текста - 17 + Байден дал характеристики лидерам других стран Фото: Andrew Harnik AP/TASS Президент США Джо Байден негласно дал характеристики ряду своих коллег на международной арене. Помимо лидера РФ Владимира Путина Байден также высказался о лидерах Германии, Франции и премьер-министре Великобритании, сообщил телеканал NBC News. «Что касается президента России Владимира Путина, Байден описал его как „парня с ядерным оружием и без друзей“», — передает NBC News со ссылкой на источники, близкие к президенту США. Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона лидер США назвал «вспыльчивым», канцлер Германии Олаф Шольц, по его словам, «не Ангела Меркель», а президент Франции Эммануэль Макрон «хочет быть Шарлем де Голлем». Данные характеристики были озвучены лидером США в закрытых кругах, сообщает NBC News. Ранее Байден обматерил журналиста Fox News на брифинге в Белом Доме. Журналист задал лидеру Соединенных Штатов вопрос об инфляции. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Президент США Джо Байден негласно дал характеристики ряду своих коллег на международной арене. Помимо лидера РФ Владимира Путина Байден также высказался о лидерах Германии, Франции и премьер-министре Великобритании, сообщил телеканал NBC News. «Что касается президента России Владимира Путина, Байден описал его как „парня с ядерным оружием и без друзей“», — передает NBC News со ссылкой на источники, близкие к президенту США. Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона лидер США назвал «вспыльчивым», канцлер Германии Олаф Шольц, по его словам, «не Ангела Меркель», а президент Франции Эммануэль Макрон «хочет быть Шарлем де Голлем». Данные характеристики были озвучены лидером США в закрытых кругах, сообщает NBC News. Ранее Байден обматерил журналиста Fox News на брифинге в Белом Доме. Журналист задал лидеру Соединенных Штатов вопрос об инфляции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям