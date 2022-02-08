Псаки высказалась по поводу санкций против «Северного потока-2»

09 февраля 2022 в 05:48 Размер текста - 17 +

Белый дом против санкций в отношении «Северного потока — 2» Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Санкции против «Северного потока — 2» — это рычаг влияния на Россию. Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки выступила против немедленных санкций в отношении российского газопровода. «Есть расхождения во мнениях… между нами и некоторыми в конгрессе, кто считает, что введение сейчас санкций против „Северного потока 2“ будет эффективным. Мы не согласны. Мы считаем, что это рычаг влияния», — сказала она на брифинге. Помимо этого, политик задала немецкому правительству вопрос о том, почему канцлер Германии Олаф Шольц ни разу не упомянул СП-2 в ходе состоявшегося его визита в США. Она добавила, что президент Америки Джо Байден много раз говорил, что союз Германии и США очень крепок, и ФРГ является одним из лучших ближайших сотрудников Вашингтона. Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем пригрозил России, что если ее военные вторгнутся на Украину, «Северный поток — 2» будет уничтожен. Он пообещал, что в таком случае США положит ему конец. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Санкции против «Северного потока — 2» — это рычаг влияния на Россию. Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки выступила против немедленных санкций в отношении российского газопровода. «Есть расхождения во мнениях… между нами и некоторыми в конгрессе, кто считает, что введение сейчас санкций против „Северного потока 2“ будет эффективным. Мы не согласны. Мы считаем, что это рычаг влияния», — сказала она на брифинге. Помимо этого, политик задала немецкому правительству вопрос о том, почему канцлер Германии Олаф Шольц ни разу не упомянул СП-2 в ходе состоявшегося его визита в США. Она добавила, что президент Америки Джо Байден много раз говорил, что союз Германии и США очень крепок, и ФРГ является одним из лучших ближайших сотрудников Вашингтона. Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем пригрозил России, что если ее военные вторгнутся на Украину, «Северный поток — 2» будет уничтожен. Он пообещал, что в таком случае США положит ему конец.