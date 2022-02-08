08 февраля 2022
07 февраля 2022

В ХМАО с рабочим визитом летит заместитель федерального министра

© Служба новостей «URA.RU»
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У Всеволода Вуколова насыщенный рабочий график в Югре Фото:

Заместитель министра юстиции РФ Всеволод Вуколов посетит Югру 9 февраля с рабочим визитом. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«В первой половине дня заместитель главы федерального ведомства проведет рабочую встречу с губернатором автономного округа Натальей Комаровой по вопросам совместной работы ведомства и региона», — сообщили в депсвязей. Затем под председательством Вуколова состоится совещание в формате ВКС с представителями бизнес-сообщества Югры. Там будет обсуждаться развитие сети исправительных центров в регионе, включая вопросы использования труда заключенных для нужд бизнеса.

После этого замминистра юстиции отправится в Сургут. Там он посетит исправительный центр регионального управления УФСИН ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре был открыт первый исправительный центр, где осужденные смогут работать на строительных объектах. В январе его посетила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

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Заместитель министра юстиции РФ Всеволод Вуколов посетит Югру 9 февраля с рабочим визитом. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО. «В первой половине дня заместитель главы федерального ведомства проведет рабочую встречу с губернатором автономного округа Натальей Комаровой по вопросам совместной работы ведомства и региона», — сообщили в депсвязей. Затем под председательством Вуколова состоится совещание в формате ВКС с представителями бизнес-сообщества Югры. Там будет обсуждаться развитие сети исправительных центров в регионе, включая вопросы использования труда заключенных для нужд бизнеса. После этого замминистра юстиции отправится в Сургут. Там он посетит исправительный центр регионального управления УФСИН ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что в Югре был открыт первый исправительный центр, где осужденные смогут работать на строительных объектах. В январе его посетила губернатор ХМАО Наталья Комарова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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