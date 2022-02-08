В ХМАО с рабочим визитом летит заместитель федерального министра

09 февраля 2022 в 09:49 Размер текста - 17 +

У Всеволода Вуколова насыщенный рабочий график в Югре Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Заместитель министра юстиции РФ Всеволод Вуколов посетит Югру 9 февраля с рабочим визитом. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО. «В первой половине дня заместитель главы федерального ведомства проведет рабочую встречу с губернатором автономного округа Натальей Комаровой по вопросам совместной работы ведомства и региона», — сообщили в депсвязей. Затем под председательством Вуколова состоится совещание в формате ВКС с представителями бизнес-сообщества Югры. Там будет обсуждаться развитие сети исправительных центров в регионе, включая вопросы использования труда заключенных для нужд бизнеса. После этого замминистра юстиции отправится в Сургут. Там он посетит исправительный центр регионального управления УФСИН ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что в Югре был открыт первый исправительный центр, где осужденные смогут работать на строительных объектах. В январе его посетила губернатор ХМАО Наталья Комарова. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Заместитель министра юстиции РФ Всеволод Вуколов посетит Югру 9 февраля с рабочим визитом. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО. «В первой половине дня заместитель главы федерального ведомства проведет рабочую встречу с губернатором автономного округа Натальей Комаровой по вопросам совместной работы ведомства и региона», — сообщили в депсвязей. Затем под председательством Вуколова состоится совещание в формате ВКС с представителями бизнес-сообщества Югры. Там будет обсуждаться развитие сети исправительных центров в регионе, включая вопросы использования труда заключенных для нужд бизнеса. После этого замминистра юстиции отправится в Сургут. Там он посетит исправительный центр регионального управления УФСИН ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что в Югре был открыт первый исправительный центр, где осужденные смогут работать на строительных объектах. В январе его посетила губернатор ХМАО Наталья Комарова.