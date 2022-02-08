08 февраля 2022
07 февраля 2022

В Челябинске загорелось студенческое общежитие. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в здании бывших мастерских Союза художников на улице Сони Морозовой. Екатеринбург, пожар, тушение пожара, пожарные, возгорание, пожарник, пожаротушение, Мчс россии, улица сони морозовой161, здание мастерских союза художников
Пожарные ликвидировали возгорание в кротчайшие сроки Фото:

В Челябинске утром 9 февраля загорелось общежитие Южно-Уральского государственного медицинского университета. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона, возгорание началось в одной из комнат.

«Сигнал о пожаре прошел на автоматизированный пульт, также поступил звонок от вахтера общежития. Пожар площадью 20 квадратных метров потушили в кротчайшие сроки. Самостоятельно из общежития эвакуировались 40 человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС области.

В ведомстве добавили, что причина пожара не установлена. Предположительно, возгорание могло быть спровоцировано аварийным режимом работы электрооборудования.

На минувших выходных произошло возгорание в одном из общежитий Озерска. После ликвидации пожара, сотрудниками пожарной службы были найдены тела трех мужчин.

Комната, в которой произошел пожар, находилась на восьмом этаже
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Сработавшая система оповещения о пожаре не допустила беды
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В Челябинске утром 9 февраля загорелось общежитие Южно-Уральского государственного медицинского университета. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона, возгорание началось в одной из комнат. «Сигнал о пожаре прошел на автоматизированный пульт, также поступил звонок от вахтера общежития. Пожар площадью 20 квадратных метров потушили в кротчайшие сроки. Самостоятельно из общежития эвакуировались 40 человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС области. В ведомстве добавили, что причина пожара не установлена. Предположительно, возгорание могло быть спровоцировано аварийным режимом работы электрооборудования. На минувших выходных произошло возгорание в одном из общежитий Озерска. После ликвидации пожара, сотрудниками пожарной службы были найдены тела трех мужчин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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