Пожарные ликвидировали возгорание в кротчайшие сроки Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске утром 9 февраля загорелось общежитие Южно-Уральского государственного медицинского университета. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона, возгорание началось в одной из комнат.

«Сигнал о пожаре прошел на автоматизированный пульт, также поступил звонок от вахтера общежития. Пожар площадью 20 квадратных метров потушили в кротчайшие сроки. Самостоятельно из общежития эвакуировались 40 человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС области.

В ведомстве добавили, что причина пожара не установлена. Предположительно, возгорание могло быть спровоцировано аварийным режимом работы электрооборудования.

На минувших выходных произошло возгорание в одном из общежитий Озерска. После ликвидации пожара, сотрудниками пожарной службы были найдены тела трех мужчин.

Комната, в которой произошел пожар, находилась на восьмом этаже Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Сработавшая система оповещения о пожаре не допустила беды Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области