В Челябинске уничтожат почти 13 тонн свинины

Продавец не смог предоставить необходимые документы для реализации свинины Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Челябинске готовят к утилизации 12,9 тонн свиных ног и рагу. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, продукция не имеет сопроводительных документов.

«Отсутствие электронных ветеринарных сопроводительных документов не позволяет определить дату производства и срок годности продукции. Это приводит к потере прослеживаемости, что делает невозможным гарантировать безопасность продукции», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В управлении добавили, что собственнику продукции выдали предписание об ее утилизации. В настоящее время товар находится на изолированном хранении.

На прошлой неделе в Челябинске уничтожили почти три тонны яблок из Белоруссии. Продавец утверждал, что яблоки завезены им из Московской области.