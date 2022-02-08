08 февраля 2022
07 февраля 2022

В Челябинске уничтожат почти 13 тонн свинины

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Санкт-Петербург, продукты, свинина, заморозка, прилавок, рынок, мясо
Продавец не смог предоставить необходимые документы для реализации свинины Фото:

В Челябинске готовят к утилизации 12,9 тонн свиных ног и рагу. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, продукция не имеет сопроводительных документов.

«Отсутствие электронных ветеринарных сопроводительных документов не позволяет определить дату производства и срок годности продукции. Это приводит к потере прослеживаемости, что делает невозможным гарантировать безопасность продукции», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В управлении добавили, что собственнику продукции выдали предписание об ее утилизации. В настоящее время товар находится на изолированном хранении.

На прошлой неделе в Челябинске уничтожили почти три тонны яблок из Белоруссии. Продавец утверждал, что яблоки завезены им из Московской области.

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В Челябинске готовят к утилизации 12,9 тонн свиных ног и рагу. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, продукция не имеет сопроводительных документов. «Отсутствие электронных ветеринарных сопроводительных документов не позволяет определить дату производства и срок годности продукции. Это приводит к потере прослеживаемости, что делает невозможным гарантировать безопасность продукции», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на официальном сайте ведомства. В управлении добавили, что собственнику продукции выдали предписание об ее утилизации. В настоящее время товар находится на изолированном хранении. На прошлой неделе в Челябинске уничтожили почти три тонны яблок из Белоруссии. Продавец утверждал, что яблоки завезены им из Московской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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