08 февраля 2022

Власти Екатеринбурга рассказали, когда начнутся опрессовки

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Виды города. Екатеринбург, опрессовки, робот, проверка труб, теледиагностика труб, самоходная система телеметрии
Опрессовки в Екатеринбурге продлятся три месяца Фото:

Опрессовки в Екатеринбурге продлятся три месяца — с мая по август в 2022 году. Об этом заявил заместитель мэра города Владимир Гейко на встрече с журналистами.

«В Екатеринбурге опрессовки начнутся в мае и продлятся до августа. За это время сети будут испытывать высоким давлением четыре раза», — сообщил Гейко, передает Е1.

Замглавы города также уточнил, что график испытаний находится в разработке. В прошлом году первый этап опрессовок начался 17 мая. Испытания проводили в ночное время с 17 по 21 мая. Как сообщало URA.RU, горячую воду в домах города не отключали, второй этап прошел в июне.

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Опрессовки в Екатеринбурге продлятся три месяца — с мая по август в 2022 году. Об этом заявил заместитель мэра города Владимир Гейко на встрече с журналистами. «В Екатеринбурге опрессовки начнутся в мае и продлятся до августа. За это время сети будут испытывать высоким давлением четыре раза», — сообщил Гейко, передает Е1. Замглавы города также уточнил, что график испытаний находится в разработке. В прошлом году первый этап опрессовок начался 17 мая. Испытания проводили в ночное время с 17 по 21 мая. Как сообщало URA.RU, горячую воду в домах города не отключали, второй этап прошел в июне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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