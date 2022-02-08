Власти Екатеринбурга рассказали, когда начнутся опрессовки

Опрессовки в Екатеринбурге продлятся три месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Опрессовки в Екатеринбурге продлятся три месяца — с мая по август в 2022 году. Об этом заявил заместитель мэра города Владимир Гейко на встрече с журналистами.

«В Екатеринбурге опрессовки начнутся в мае и продлятся до августа. За это время сети будут испытывать высоким давлением четыре раза», — сообщил Гейко, передает Е1.

Замглавы города также уточнил, что график испытаний находится в разработке. В прошлом году первый этап опрессовок начался 17 мая. Испытания проводили в ночное время с 17 по 21 мая. Как сообщало URA.RU, горячую воду в домах города не отключали, второй этап прошел в июне.