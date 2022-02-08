Лыжник-олимпиец из ХМАО опроверг заявления о завершении карьеры

Устюгов заявил, что твердых намерений завершить карьеру у него нет, но он об этом задумывается Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Участник Олимпиады-2022 в Пекине, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам и скиатлону Сергей Устюгов опроверг заявления СМИ о том, что намерен завершить карьеру. В своем Instagram-аккаунте он заявил, что журналисты неправильно поняли его заявление после поражения в полуфинале олимпийского личного спринта.

«В СМИ много информации о том, что я отказываюсь от гонок, о том, что я завершаю карьеру. Это все неправда. Видимо, кто как прочитал, кто как подумал», — сказал лыжник.

Устюгов призвал болельщиков не переживать за него и поблагодарил за поддержку. «Все хорошо, спасибо, что поддерживаете, много сообщений приходит от вас», — подытожил сое выступление в stories.

После неудачного спринта в интервью Sports.ru Устюгов также заявил, что твердых намерений завершить карьеру у него нет, но он об этом задумывается. «Я не намекаю на завершение карьеры, но начинаю об этом задумываться. Многие мои болельщики, родные и тренеры скажут: как это так, он просрал главный старт своей жизни — и не в слезах?! Я понимаю все, я немолодой спортсмен. Были взлеты, падения, двигаемся дальше, сезон продолжается. Будем смотреть по остальным гонкам, что решит руководство, поставят ли они меня в эстафеты», — рассказал Устюгов.

Ранее URA.RU сообщало, что лыжник из ХМАО не вошел в финал олимпийского спринта. Сергей Устюгов занял четвертое место по итогам личного спринта полуфинала Олимпиады в Пекине.

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