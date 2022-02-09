Россия победила в первом хоккейном матче на Олимпиаде

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Открытая тренировка ХК Югра в новом составе + изменения на арене, шайба, хоккей
Сборная ОКР выиграла матч со Швейцарией со счетом 1:0 Фото:
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Олимпийские игры-2022 в Пекине

Сборная ОКР по хоккею одержала победу в стартовом матче с Швейцарией на Олимпиаде в Пекине. Матч закончился со счетом 1:0. Игра транслировалась на сайте «Олимпиада 2022.

За 3 секунды до конца первого периода счет открыл нападающий Антон Слепышев. Большую часть матча сборная ОКР провела в меньшинстве — за нарушение правил штрафы получили Александр Никишин, Никита Гусев и Антон Слепышев. Тем не менее российским спортсменам удалось сохранить преимущество.

От ОКР на участие в турнире заявлены 25 спортсменов, пять из которых — хоккеисты челябинского «Трактора» и «Металлурга» и Магнитогорска. Это Артем Минулин, Егор Яковлев, Сергей Телегин и Андрей Чибисов. Владимир Ткачев числится запасным игроком от «Трактора». Сборная России играет в группе B, команде предстоит провести матчи против Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля). Мужской хоккейный турнир продлится с 9 по 20 февраля.

Ранее прошли игры женской сборной. В заключительном матче предварительного этапа женского турнира Олимпийских игр-2022 команда ОКР уступила сборной Финляндии со счетом 0:5.

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Сборная ОКР по хоккею одержала победу в стартовом матче с Швейцарией на Олимпиаде в Пекине. Матч закончился со счетом 1:0. Игра транслировалась на сайте «Олимпиада 2022. За 3 секунды до конца первого периода счет открыл нападающий Антон Слепышев. Большую часть матча сборная ОКР провела в меньшинстве — за нарушение правил штрафы получили Александр Никишин, Никита Гусев и Антон Слепышев. Тем не менее российским спортсменам удалось сохранить преимущество. От ОКР на участие в турнире заявлены 25 спортсменов, пять из которых — хоккеисты челябинского «Трактора» и «Металлурга» и Магнитогорска. Это Артем Минулин, Егор Яковлев, Сергей Телегин и Андрей Чибисов. Владимир Ткачев числится запасным игроком от «Трактора». Сборная России играет в группе B, команде предстоит провести матчи против Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля). Мужской хоккейный турнир продлится с 9 по 20 февраля. Ранее прошли игры женской сборной. В заключительном матче предварительного этапа женского турнира Олимпийских игр-2022 команда ОКР уступила сборной Финляндии со счетом 0:5.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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