У хоккеисток из России выявили коронавирус на Олимпиаде 07 февраля 2022 в 13:29 Размер текста - 17 + У двух спортсменок из сборной России по хоккею положительный ПЦР-тест Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине В российской женской сборной по хоккею выявили два положительных теста на COVID-19. Об этом сообщил главный тренер команды Евгений Бобарико. Одна из спортсменок — уроженка ХМАО. «Два положительных теста в женской сборной России по хоккею», — передает слова тренера РИА «Новости Спорт». COVID-19 подтвердился у Виктории Кулишовой (ХМАО) и Ангелины Гончаренко. Ранее женская хоккейная сборная Канады отказалась выходить на соревнования с российскими спортсменами. Задержка матча была вызвана отсутствием ПЦР-тестов у российской команды. В результате встреча началась с часовой задержкой. Женская сборная России по хоккею уступила команде Канады со счетом 6:1. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В российской женской сборной по хоккею выявили два положительных теста на COVID-19. Об этом сообщил главный тренер команды Евгений Бобарико. Одна из спортсменок — уроженка ХМАО. «Два положительных теста в женской сборной России по хоккею», — передает слова тренера РИА «Новости Спорт». COVID-19 подтвердился у Виктории Кулишовой (ХМАО) и Ангелины Гончаренко. Ранее женская хоккейная сборная Канады отказалась выходить на соревнования с российскими спортсменами. Задержка матча была вызвана отсутствием ПЦР-тестов у российской команды. В результате встреча началась с часовой задержкой. Женская сборная России по хоккею уступила команде Канады со счетом 6:1. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям