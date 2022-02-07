У хоккеисток из России выявили коронавирус на Олимпиаде

В российской женской сборной по хоккею выявили два положительных теста на COVID-19. Об этом сообщил главный тренер команды Евгений Бобарико. Одна из спортсменок — уроженка ХМАО.
«Два положительных теста в женской сборной России по хоккею», — передает слова тренера РИА «Новости Спорт». COVID-19 подтвердился у Виктории Кулишовой (ХМАО) и Ангелины Гончаренко.
Ранее женская хоккейная сборная Канады отказалась выходить на соревнования с российскими спортсменами. Задержка матча была вызвана отсутствием ПЦР-тестов у российской команды. В результате встреча началась с часовой задержкой. Женская сборная России по хоккею уступила команде Канады со счетом 6:1.
В российской женской сборной по хоккею выявили два положительных теста на COVID-19. Об этом сообщил главный тренер команды Евгений Бобарико. Одна из спортсменок — уроженка ХМАО. «Два положительных теста в женской сборной России по хоккею», — передает слова тренера РИА «Новости Спорт». COVID-19 подтвердился у Виктории Кулишовой (ХМАО) и Ангелины Гончаренко. Ранее женская хоккейная сборная Канады отказалась выходить на соревнования с российскими спортсменами. Задержка матча была вызвана отсутствием ПЦР-тестов у российской команды. В результате встреча началась с часовой задержкой. Женская сборная России по хоккею уступила команде Канады со счетом 6:1.