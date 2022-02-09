В Кремле подали сигнал Западу по учениям России и Беларуси

09 февраля 2022 в 14:56 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков объяснил масштабы военных учений России и Беларуси Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия и республика Беларусь проводят масштабные военные учения, которые являются одними из самых крупных на территории бывшего СССР со времен холодной войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, рост масштаба учений связан с напряженной ситуацией вне стран. «Очевидно, что да, это серьезные совместные маневры. Да это действительно так», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами, подтверждая масштаб военных учений. По его словам, президент России Владимир Путин не планирует посещать данные маневры. «Это далеко не первые совместные учения. Они проводятся на территории Белоруссии регулярно. Да, масштабы больше чем ранее, но и ситуация гораздо более напряженная», — отметил он. На территории Беларуси с 10 по 20 февраля пройдут совместные военные учения Союзного государства. Ранее об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко. Проверка функционирования систем ПВО пройдет на западных и южных границах Беларуси, там, где республика примыкает к Польше, Прибалтике и Украине. Россия уже перебросила в республику современные истребители Су-35 и дивизион ПВО малой дальности «Панцирь-С». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия и республика Беларусь проводят масштабные военные учения, которые являются одними из самых крупных на территории бывшего СССР со времен холодной войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, рост масштаба учений связан с напряженной ситуацией вне стран. «Очевидно, что да, это серьезные совместные маневры. Да это действительно так», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами, подтверждая масштаб военных учений. По его словам, президент России Владимир Путин не планирует посещать данные маневры. «Это далеко не первые совместные учения. Они проводятся на территории Белоруссии регулярно. Да, масштабы больше чем ранее, но и ситуация гораздо более напряженная», — отметил он. На территории Беларуси с 10 по 20 февраля пройдут совместные военные учения Союзного государства. Ранее об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко. Проверка функционирования систем ПВО пройдет на западных и южных границах Беларуси, там, где республика примыкает к Польше, Прибалтике и Украине. Россия уже перебросила в республику современные истребители Су-35 и дивизион ПВО малой дальности «Панцирь-С».