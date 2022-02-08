Губернатор Моор рассказал, как дочь перенесла вакцинацию от COVID

09 февраля 2022 в 15:36 Размер текста - 17 +

Александр Моор рассказал о том, как прививку перенесла его 17-летняя дочка Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 После того, как 17-летней дочери губернатора Тюменской области Александра Моора сделали прививку от коронавируса, у девочки поднялась температура. Об этом глава региона рассказал журналистам в рамках своей пресс-конференции. «Несколько дней слабость, даже температура. Нормальная реакция», — так на вопрос о том, как его 17-летняя дочь перенесла прививку от коронавируса, ответил губернатор региона Александр Моор. По словам главы Тюменской области, в том, что ставить прививку ребенку нужно, он не сомневался. «Вакцинация детей — дело добровольное. 960 доз поступило в регион. Следующее поступление в середине февраля. Пока мы обсуждаем, надо вакцинировать детей или нет, во многих развитых странах их начали прививать с шести лет», — подчеркнул Моор. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

После того, как 17-летней дочери губернатора Тюменской области Александра Моора сделали прививку от коронавируса, у девочки поднялась температура. Об этом глава региона рассказал журналистам в рамках своей пресс-конференции. «Несколько дней слабость, даже температура. Нормальная реакция», — так на вопрос о том, как его 17-летняя дочь перенесла прививку от коронавируса, ответил губернатор региона Александр Моор. По словам главы Тюменской области, в том, что ставить прививку ребенку нужно, он не сомневался. «Вакцинация детей — дело добровольное. 960 доз поступило в регион. Следующее поступление в середине февраля. Пока мы обсуждаем, надо вакцинировать детей или нет, во многих развитых странах их начали прививать с шести лет», — подчеркнул Моор.