08 февраля 2022
07 февраля 2022

Губернатор Моор рассказал, как дочь перенесла вакцинацию от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча губернатора Тюменской области Александра Моора и консула Германии в Тюмени Матиаса Крузе. Тюмень, моор александр
Александр Моор рассказал о том, как прививку перенесла его 17-летняя дочка Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

После того, как 17-летней дочери губернатора Тюменской области Александра Моора сделали прививку от коронавируса, у девочки поднялась температура. Об этом глава региона рассказал журналистам в рамках своей пресс-конференции.

«Несколько дней слабость, даже температура. Нормальная реакция», — так на вопрос о том, как его 17-летняя дочь перенесла прививку от коронавируса, ответил губернатор региона Александр Моор.

По словам главы Тюменской области, в том, что ставить прививку ребенку нужно, он не сомневался. «Вакцинация детей — дело добровольное. 960 доз поступило в регион. Следующее поступление в середине февраля. Пока мы обсуждаем, надо вакцинировать детей или нет, во многих развитых странах их начали прививать с шести лет», — подчеркнул Моор.

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После того, как 17-летней дочери губернатора Тюменской области Александра Моора сделали прививку от коронавируса, у девочки поднялась температура. Об этом глава региона рассказал журналистам в рамках своей пресс-конференции. «Несколько дней слабость, даже температура. Нормальная реакция», — так на вопрос о том, как его 17-летняя дочь перенесла прививку от коронавируса, ответил губернатор региона Александр Моор. По словам главы Тюменской области, в том, что ставить прививку ребенку нужно, он не сомневался. «Вакцинация детей — дело добровольное. 960 доз поступило в регион. Следующее поступление в середине февраля. Пока мы обсуждаем, надо вакцинировать детей или нет, во многих развитых странах их начали прививать с шести лет», — подчеркнул Моор.
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