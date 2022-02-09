Вирусолог рассказал о нарушении мелкой моторики при COVID

09 февраля 2022 в 18:41 Размер текста - 17 +

ЗОЖ поможет восстановить мелкую моторику после COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 У переболевших COVID-19 может произойти нарушение функций мелкой моторики из-за влияния коронавируса на сосудистую систему. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев. «Нарушение мелкой моторки при COVID-19 — это скорее всего небольшое неврологическое расстройство. Связано оно может быть с поражением сосудов, в частности, мелких сосудов мозга, но в подавляющем большинстве случаев это все обратимо. Этот симптом пройдет, если человек будет придерживаться здорового образа жизни», — объяснил Максим Скулачев. В беседе с URA.RU главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев согласился, что нарушение мелкой моторки после COVID-19 может быть вызвано поражением центральной нервной системы. «Возможно, возникающие симптомы связаны с поражением различных отделов центральной нервной системы. То есть это может иметь тот же самый генез, что и другие неврологические расстройства, которые возникают при COVID-19», — подчеркнул он. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У переболевших COVID-19 может произойти нарушение функций мелкой моторики из-за влияния коронавируса на сосудистую систему. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев. «Нарушение мелкой моторки при COVID-19 — это скорее всего небольшое неврологическое расстройство. Связано оно может быть с поражением сосудов, в частности, мелких сосудов мозга, но в подавляющем большинстве случаев это все обратимо. Этот симптом пройдет, если человек будет придерживаться здорового образа жизни», — объяснил Максим Скулачев. В беседе с URA.RU главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев согласился, что нарушение мелкой моторки после COVID-19 может быть вызвано поражением центральной нервной системы. «Возможно, возникающие симптомы связаны с поражением различных отделов центральной нервной системы. То есть это может иметь тот же самый генез, что и другие неврологические расстройства, которые возникают при COVID-19», — подчеркнул он.