Вирусолог рассказал о нарушении мелкой моторики при COVID

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Детский дом
ЗОЖ поможет восстановить мелкую моторику после COVID-19 Фото:
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Коронавирус COVID-19

У переболевших COVID-19 может произойти нарушение функций мелкой моторики из-за влияния коронавируса на сосудистую систему. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.

«Нарушение мелкой моторки при COVID-19 — это скорее всего небольшое неврологическое расстройство. Связано оно может быть с поражением сосудов, в частности, мелких сосудов мозга, но в подавляющем большинстве случаев это все обратимо. Этот симптом пройдет, если человек будет придерживаться здорового образа жизни», — объяснил Максим Скулачев.

В беседе с URA.RU главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев согласился, что нарушение мелкой моторки после COVID-19 может быть вызвано поражением центральной нервной системы. «Возможно, возникающие симптомы связаны с поражением различных отделов центральной нервной системы. То есть это может иметь тот же самый генез, что и другие неврологические расстройства, которые возникают при COVID-19», — подчеркнул он.

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У переболевших COVID-19 может произойти нарушение функций мелкой моторики из-за влияния коронавируса на сосудистую систему. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев. «Нарушение мелкой моторки при COVID-19 — это скорее всего небольшое неврологическое расстройство. Связано оно может быть с поражением сосудов, в частности, мелких сосудов мозга, но в подавляющем большинстве случаев это все обратимо. Этот симптом пройдет, если человек будет придерживаться здорового образа жизни», — объяснил Максим Скулачев. В беседе с URA.RU главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев согласился, что нарушение мелкой моторки после COVID-19 может быть вызвано поражением центральной нервной системы. «Возможно, возникающие симптомы связаны с поражением различных отделов центральной нервной системы. То есть это может иметь тот же самый генез, что и другие неврологические расстройства, которые возникают при COVID-19», — подчеркнул он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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