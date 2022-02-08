08 февраля 2022

В Курганской области продают коттедж с двухэтажной баней. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , дом, недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, фасад дома
Стоимость участка с постройками оценили в 10,6 млн рублей (архивное фото) Фото:

В Кетовском районе Курганской области продают коттедж, на территории которого расположен двухэтажный банный комплекс. Объявление о продаже размещено на сайте Avito.

«Отапливаемые газом площади: двухэтажный дом 100 кв. м, двухэтажный банный комплекс 50 кв. м, гостевой домик 20 кв. м. <…> [В комплексе находятся] электрическая турецкая и газовая финская бани, имеется бассейн 3×1,5×1,5 м с подогревом и фильтрацией, два душа, туалет, комната отдыха с кухней, вместительная лоджия», — указано в объявлении.

Автор объявления оценил комплекс, который находится на участке площадью 12,5 соток, в 10,6 млн рублей. Также на территории участка расположена детская игровая площадка. По словам автора объявления, возле участка находятся озеро, хвойный бор и смешанный лес.

Ранее в Кургане продавали коттедж, на территории которого находится виноградник. Автор объявления оценивал дом с участком в 10,2 млн рублей.

Банный комплекс состоит из двух этажей

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В Кетовском районе Курганской области продают коттедж, на территории которого расположен двухэтажный банный комплекс. Объявление о продаже размещено на сайте Avito. «Отапливаемые газом площади: двухэтажный дом 100 кв. м, двухэтажный банный комплекс 50 кв. м, гостевой домик 20 кв. м. <…> [В комплексе находятся] электрическая турецкая и газовая финская бани, имеется бассейн 3×1,5×1,5 м с подогревом и фильтрацией, два душа, туалет, комната отдыха с кухней, вместительная лоджия», — указано в объявлении. Автор объявления оценил комплекс, который находится на участке площадью 12,5 соток, в 10,6 млн рублей. Также на территории участка расположена детская игровая площадка. По словам автора объявления, возле участка находятся озеро, хвойный бор и смешанный лес. Ранее в Кургане продавали коттедж, на территории которого находится виноградник. Автор объявления оценивал дом с участком в 10,2 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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