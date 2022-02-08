В Курганской области продают коттедж с двухэтажной баней. Скрин

09 февраля 2022 в 19:11 Размер текста - 17 +

Стоимость участка с постройками оценили в 10,6 млн рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кетовском районе Курганской области продают коттедж, на территории которого расположен двухэтажный банный комплекс. Объявление о продаже размещено на сайте Avito. «Отапливаемые газом площади: двухэтажный дом 100 кв. м, двухэтажный банный комплекс 50 кв. м, гостевой домик 20 кв. м. <…> [В комплексе находятся] электрическая турецкая и газовая финская бани, имеется бассейн 3×1,5×1,5 м с подогревом и фильтрацией, два душа, туалет, комната отдыха с кухней, вместительная лоджия», — указано в объявлении. Автор объявления оценил комплекс, который находится на участке площадью 12,5 соток, в 10,6 млн рублей. Также на территории участка расположена детская игровая площадка. По словам автора объявления, возле участка находятся озеро, хвойный бор и смешанный лес. Ранее в Кургане продавали коттедж, на территории которого находится виноградник. Автор объявления оценивал дом с участком в 10,2 млн рублей. Банный комплекс состоит из двух этажей Скрин: сайт Avito Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Кетовском районе Курганской области продают коттедж, на территории которого расположен двухэтажный банный комплекс. Объявление о продаже размещено на сайте Avito. «Отапливаемые газом площади: двухэтажный дом 100 кв. м, двухэтажный банный комплекс 50 кв. м, гостевой домик 20 кв. м. <…> [В комплексе находятся] электрическая турецкая и газовая финская бани, имеется бассейн 3×1,5×1,5 м с подогревом и фильтрацией, два душа, туалет, комната отдыха с кухней, вместительная лоджия», — указано в объявлении. Автор объявления оценил комплекс, который находится на участке площадью 12,5 соток, в 10,6 млн рублей. Также на территории участка расположена детская игровая площадка. По словам автора объявления, возле участка находятся озеро, хвойный бор и смешанный лес. Ранее в Кургане продавали коттедж, на территории которого находится виноградник. Автор объявления оценивал дом с участком в 10,2 млн рублей.