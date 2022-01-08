08 января 2022
06 января 2022
05 января 2022
04 января 2022
01 января 2022
31 декабря 2021
30 декабря 2021

В Кургане продают коттедж с виноградником. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Винодельческое хозяйство Павла Швеца UPPA Winery. Республика Крым, село Родное, виноград, виноградник, uppa winery
На участке, который продают, есть большой виноградник Фото:

Коттедж с участком, на территории которого есть виноградник, продают в Кургане, в поселке Теплый стан. Объявление о продаже размещено на сайте «Циан».

«В доме три комнаты, два балкона, подсобные помещения, гараж, винный погребок, беседка, скважина, септик, большой участок 24 сотки огорожен и благоустроен. На участке многолетние плодоносящие деревья, кустарники, большой виноградник со столовыми и винными сортами», — указано в объявлении.

Площадь дома 2009 года постройки составляет 215 квадратных метров. Автор объявления оценивает дом с участком в 10,2 млн рублей.

До этого в Каргапольском районе Курганской области за 28 млн рублей продавали жилой комплекс с фонтанами и турецкой баней. В том же году в поселке Увал за 21 млн продавали коттедж со встроенным автомоечным комплексом.

Стоимость коттеджа более 10 млн рублей

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Коттедж с участком, на территории которого есть виноградник, продают в Кургане, в поселке Теплый стан. Объявление о продаже размещено на сайте «Циан». «В доме три комнаты, два балкона, подсобные помещения, гараж, винный погребок, беседка, скважина, септик, большой участок 24 сотки огорожен и благоустроен. На участке многолетние плодоносящие деревья, кустарники, большой виноградник со столовыми и винными сортами», — указано в объявлении. Площадь дома 2009 года постройки составляет 215 квадратных метров. Автор объявления оценивает дом с участком в 10,2 млн рублей. До этого в Каргапольском районе Курганской области за 28 млн рублей продавали жилой комплекс с фонтанами и турецкой баней. В том же году в поселке Увал за 21 млн продавали коттедж со встроенным автомоечным комплексом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...