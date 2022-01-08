На участке, который продают, есть большой виноградник Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Коттедж с участком, на территории которого есть виноградник, продают в Кургане, в поселке Теплый стан. Объявление о продаже размещено на сайте «Циан».

«В доме три комнаты, два балкона, подсобные помещения, гараж, винный погребок, беседка, скважина, септик, большой участок 24 сотки огорожен и благоустроен. На участке многолетние плодоносящие деревья, кустарники, большой виноградник со столовыми и винными сортами», — указано в объявлении.

Площадь дома 2009 года постройки составляет 215 квадратных метров. Автор объявления оценивает дом с участком в 10,2 млн рублей.

До этого в Каргапольском районе Курганской области за 28 млн рублей продавали жилой комплекс с фонтанами и турецкой баней. В том же году в поселке Увал за 21 млн продавали коттедж со встроенным автомоечным комплексом.

Стоимость коттеджа более 10 млн рублей Скрин: сайт «Циан»